Велич та розкіш Пергама: в античному місті знайшли вишуканий будинок з мозаїками (фото)

Пергам, давньогрецьке місто, колись було столицею Пергамського царства. На піку свого розквіту у 188 році до н. е. місто займало площу 220 акрів і вважалося справжнім центром мистецтва.

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Розкопки, проведені в межах турецької ініціативи "Спадщина для майбутнього", виявили великий житловий комплекс римської епохи у стародавньому місті Пергам. Ця археологічна знахідка проливає світло на архітектурне та культурне багатство регіону, розкриваючи його історичне значення, пише Heritage Daily.

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Пергам, давньогрецьке місто, розташоване на північному краю рівнини Каїк поблизу сучасного міста Бергама в Туреччині, стало відомим за часів еллінізму як столиця Пергамського царства. На піку свого розквіту у 188 році до н. е. Пергам займав площу 220 акрів.

Фото: AA Photo

Місто було задумане як "другі Афіни", з величним акрополем, Пергамською бібліотекою, що колись конкурувала з Александрійською, та різноманітними храмами. Він також містив величезний театр, який міг вмістити до 10 000 осіб, що відображало культурні та архітектурні амбіції міста.

Під керівництвом професора, доктора Юсуфа Сезгіна, завідувача кафедри археології Університету Маніси Целала Баяра, нещодавні розкопки відкрили розлогий житловий комплекс з перистильним двором і центральним басейном.

"Одна з найбільш примітних знахідок — це багато прикрашена мозаїчна підлога, яка вказує на те, що це була престижна резиденція. Ми припускаємо, що будинок побудований між II і III століттями нашої ери й, можливо, його покинули після руйнівної пожежі під час арабських набігів у VI столітті", — заявив професор Сезгін.

Під час розкопок дослідники також виявили черепицю з печатками елліністичного періоду. За словами професора Сезгіна, напис "Базиліка" на черепиці вказує на королівську власність.

Хоча такі артефакти знаходили і раніше, це перший випадок, коли в Пергамі розкопали повністю неушкоджену черепицю з печатками, що пропонує унікальну інформацію про архітектурну історію міста.

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Це відкриття не лише демонструє історичне значення Пергама, але й надає цінну інформацію про житлову архітектуру римської епохи та культурну спадщину міста. Вишуканий дизайн та історичний контекст будинку ілюструють роль міста як центру мистецтва, ще більше підкреслюючи його місце в давній історії.

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