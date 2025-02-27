Величие и роскошь Пергама: в античном городе нашли изысканный дом с мозаиками (фото)

Пергам, древнегреческий город, когда-то был столицей Пергамского царства. На пике своего расцвета в 188 году до н. э. город занимал площадь 220 акров и считался настоящим центром искусства.

Related video

Раскопки, проведенные в рамках турецкой инициативы "Наследие для будущего", обнаружили большой жилой комплекс римской эпохи в древнем городе Пергам. Эта археологическая находка проливает свет на архитектурное и культурное богатство региона, раскрывая его историческое значение, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пергам, древнегреческий город, расположенный на северном краю равнины Каик вблизи современного города Бергама в Турции, стал известным во времена эллинизма как столица Пергамского царства. На пике своего расцвета в 188 году до н. э. Пергам занимал площадь 220 акров.

Фото: AA Photo

Город был задуман как "вторые Афины", с величественным акрополем, Пергамской библиотекой, которая когда-то конкурировала с Александрийской, и разнообразными храмами. Он также содержал огромный театр, который мог вместить до 10 000 человек, что отражало культурные и архитектурные амбиции города.

Под руководством профессора, доктора Юсуфа Сезгина, заведующего кафедрой археологии Университета Манисы Целала Баяра, недавние раскопки открыли обширный жилой комплекс с перистильным двором и центральным бассейном.

"Одна из самых примечательных находок — это богато украшенный мозаичный пол, который указывает на то, что это была престижная резиденция. Мы предполагаем, что дом построен между II и III веками нашей эры и, возможно, его покинули после разрушительного пожара во время арабских набегов в VI веке", — заявил профессор Сезгин.

Во время раскопок исследователи также обнаружили черепицу с печатями эллинистического периода. По словам профессора Сезгина, надпись "Базилика" на черепице указывает на королевскую собственность.

Хотя такие артефакты находили и раньше, это первый случай, когда в Пергаме раскопали полностью неповрежденную черепицу с печатями, предлагающую уникальную информацию об архитектурной истории города.

Важно

Статер Креза: как золото лидийского царя изменило сегодняшний мир

Это открытие не только демонстрирует историческое значение Пергама, но и предоставляет ценную информацию о жилой архитектуре римской эпохи и культурном наследии города. Изысканный дизайн и исторический контекст дома иллюстрируют роль города как центра искусства, еще больше подчеркивая его место в древней истории.

Ранее Фокус писал о неудобной правде о Европе. История свидетельствует, что даже в XIX веке в Европе сохранялись практики медицинского каннибализма.

А также мы рассказывали о сокровищах фараонов. После обнаружения первой гробницы Тутмоса II ученые нашли еще одно захоронение царя.