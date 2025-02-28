Люди отменили ледниковый период на Земле: он должен был наступить через 11 тыс. лет

Исследователи говорят, что человечество вмешалось в один из крупнейших механизмов на нашей планете.

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Последние 800 тыс. лет изменения в наклоне Земли управляли движение гигантских ледяных щитов на планете, спровоцировав начало и конец всех восьми ледниковых периодов, пишет LiveScience.

Новое исследования наглядно показало взаимосвязь между наклоном Земли и образованием ледяных щитов, говорит ведущий автор Стивен Баркер. Основываясь на полученных результатах, ученые заявили, что следующий ледниковый период на Земле должен начаться через 11 тыс. лет, если бы не глобальное потепление.

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"Прогноз заключается в том, что следующий ледниковый период мог бы начаться в течение следующих 10 000 лет. Но эта модель не учитывает растущие выбросы парниковых газов, которые нагревают планету до такой степени, что это предотвращает ледниковые периоды", — говорит Баркер.

Ледниковые периоды – чрезвычайно холодные периоды времени, которые раньше происходили на Земле каждый 100 тыс. лет. В этот период времени большая часть планеты покрывалась огромными ледяными щитами, которые оставались на месте на протяжении тысяч лет. В настоящее время Земля находится в теплом межледниковом периоде, а последний ледниковый период достиг своего пика около 20 000 лет назад.

Ранее ученые предполагали, что положение и угол Земли относительно Солнца влияют на формирование ледяного щита. В начале 1920-х годов сербский ученый Милутин Миланкович предположил, что небольшие изменения наклона оси Земли и формы орбиты Земли могут спровоцировать масштабные ледниковые явления.

Исследователи проверяют теорию Миланковича в течение последних 100 лет. Примечательно, что исследование 1976 года обнаружило геологические доказательства того, что два параметра Земли — наклон и прецессия, или изменения наклона земной оси и то, как ось колеблется вокруг себя, соответственно — играют роль в увеличении и уменьшении ледяных щитов. Но точная роль каждого из параметров осталась неясной.

Теперь Баркер и его коллеги говорят, что они наконец распутали эффекты этих параметров.

В настоящее время ось Земли наклонена на 23,5 градуса от вертикали, когда она вращается вокруг Солнца, влияя на то, сколько солнечной энергии достигает каждого из полюсов, в частности. Но наклон оси Земли естественным образом становится больше и меньше в цикле, который длится около 41 000 лет. Ось также колеблется, как смещенный от центра вращающийся волчок, влияя на то, сколько солнечной энергии достигает экваториальных регионов летом в течение периодов времени около 21 000 лет.

"Мы обнаружили удивительную взаимосвязь, которая говорит о том, что существует прямая связь между фазами наклона и прецессии, что влияет на то, сколько времени требуется ледяным щитам для распада", — добавляет ученый.

Проще говоря, расширение ледяных щитов от полюсов к экватору, по-видимому, напрямую регулируется наклоном. С другой стороны, отступление ледяных щитов от экватора обратно к полюсам больше зависит от прецессии.

Графики были настолько точны, что ученые экстраполировали данные и оценили, когда наступит следующий ледниковый период, если климат будет меняться только в соответствии с естественными циклами. Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить сроки, но ледяные щиты, скорее всего, начнут расширяться примерно через 10 000–11 000 лет и достигнут своего максимального размера в течение следующих 80 000–90 000 лет. Затем им потребуется еще 10 000 лет, чтобы отступить к полюсам.

Существует много споров о сроках следующего оледенения, но большинство экспертов сходятся во мнении, что люди нарушают эти циклы посредством глобального потепления.

"Если уровень CO2 останется высоким, нового оледенения не будет", — подытожил Баркер.

Напомним, ученые выяснили, как далеко продвинулись ледяные щиты во время самого большого ледникового периода на Земле.