Почти 80 000 лет назад на Земле произошло крупнейшее событие в истории: кардинально изменило климат

Новый анализ ледяных кернов выявил удивительные факты о том, как Земля невероятно быстро восстановилась после этого катастрофического события.

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Десятки тысяч лет назад в Центральной Америке произошло одно из крупнейших известных суперизвержений в истории Земли. Это катастрофическое событие вызвало взрыв невероятной силы — ученые подсчитали, что он спровоцировал достаточно длительное глобальное похолодание, чтобы начать ледниковый период, пишет IFLScience.

Это катастрофическое событие сегодня известно как суперизвержение Лос-Чокойос и является одним из крупнейших в четвертичный период. Теперь, в новом исследовании ученые изучили древние ледяные керны и воссоздали совершенно иную картину того, что произошло на самом деле.

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Известно, что образцы ледяных кернов позволяют ученым воссоздать древнюю климатическую историю планеты, поскольку они фиксируют отложения, которые можно проверить и измерить, в том числе и вулканический пепел.

В новом исследовании ученые из Университета Сент-Эндрюс решили использовать ледяные керны из Гренландии и Антарктиды для определения точной даты, когда произошло суперизвержение Лос-Чокойос. Ученые также использовали свои выводы для реконструкции климатических последствий катастрофического события.

Отметим, что суперизвержения определяются своим взрывным потенциалом, оставляя после себя большую кратерообразную впадину, известную как кальдера. За последние 100 000 лет их произошло всего несколько, и ни одного за всю историю современных наблюдений. Такие события имеют глобальное значение из-за их способности выбрасывать огромное количество газов в верхние слои земной атмосферы. Эти отложения можно использовать в качестве маркеров при изучении ледяных кернов, поскольку они могут включать микроскопические частицы пепла, известные как тефра, и пики вулканического сульфата.

Полярные ледяные керны содержат древние отложения, которые могут рассказать нам о прошлом Земли Фото: Michael Sigl

В ходе исследования сосредоточились на поисках геохимического отпечатка суперизвержения Лос-Чокойос вулканической системы Атитлан в Гватемале в полярных ледяных кернах, команда смогла определить, что событие произошло около 79 500 лет назад.

Изученные керны также содержат подробную информацию об окружающей среде, и результаты показали, что за суперизвержением последовали катастрофические краткосрочные изменения в глобальных климатических системах, однако они не продолжались в течение тысячелетия и даже столетия. Вместо этого планета вернулась к состоянию до извержения в течение нескольких десятилетий.

Авторы исследования утверждают, что сделанные ими выводы на самом деле радикально меняют наше понимание того, что последовало за событием Лос-Чокойос, и поднимают вопросы о климатическом потенциале суперизвержений на протяжении всей истории.

Ученые в дальнейшем планируют продолжить исследования, чтобы взглянуть на другие катастрофические события в истории нашей планеты и подробнее изучить их последствия для Земли.

Ранее Фокус писал о том, что зловещая вулканическая катастрофа вот-вот может обрушиться на Землю.