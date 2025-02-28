Майже 80 000 років тому на Землі сталася найбільша подія в історії: кардинально змінила клімат

Новий аналіз крижаних кернів виявив дивовижні факти про те, як Земля неймовірно швидко відновилася після цієї катастрофічної події.

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Десятки тисяч років тому в Центральній Америці сталося одне з найбільших відомих супервивержень в історії Землі. Ця катастрофічна подія спричинила вибух неймовірної сили — вчені підрахували, що він спровокував досить тривале глобальне похолодання, щоб почати льодовиковий період, пише IFLScience.

Ця катастрофічна подія сьогодні відома як супервиверження Лос-Чокойос і є однією з найбільших у четвертинний період. Тепер, у новому дослідженні вчені вивчили стародавні крижані керни і відтворили зовсім іншу картину того, що сталося насправді.

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Відомо, що зразки крижаних кернів дають змогу вченим відтворити стародавню кліматичну історію планети, оскільки вони фіксують відкладення, які можна перевірити та виміряти, зокрема й вулканічний попіл.

У новому дослідженні вчені з Університету Сент-Ендрюс вирішили використати крижані керни з Гренландії та Антарктиди для визначення точної дати, коли сталося супервиверження Лос-Чокойос. Вчені також використовували свої висновки для реконструкції кліматичних наслідків катастрофічної події.

Зазначимо, що супервиверження визначаються своїм вибуховим потенціалом, залишаючи після себе велику кратероподібну западину, відому як кальдера. За останні 100 000 років їх сталося всього кілька, і жодного за всю історію сучасних спостережень. Такі події мають глобальне значення через їхню здатність викидати величезну кількість газів у верхні шари земної атмосфери. Ці відкладення можна використовувати як маркери під час вивчення крижаних кернів, оскільки вони можуть містити мікроскопічні частинки попелу, відомі як тефра, і піки вулканічного сульфату.

Полярні крижані керни містять стародавні відкладення, які можуть розповісти нам про минуле Землі Фото: Michael Sigl

Під час дослідження зосередилися на пошуках геохімічного відбитка супервиверження Лос-Чокойос вулканічної системи Атітлан у Гватемалі в полярних крижаних кернах, команда змогла визначити, що подія сталася близько 79 500 років тому.

Вивчені керни також містять детальну інформацію про навколишнє середовище, і результати засвідчили, що за супервиверженням наступили катастрофічні короткострокові зміни в глобальних кліматичних системах, проте вони не тривали впродовж тисячоліття й навіть століття. Натомість планета повернулася до стану до виверження протягом кількох десятиліть.

Автори дослідження стверджують, що зроблені ними висновки насправді радикально змінюють наше розуміння того, що виникло за подією Лос-Чокойос, і порушують питання про кліматичний потенціал супервивержень протягом усієї історії.

Науковці надалі планують продовжити дослідження, щоб поглянути на інші катастрофічні події в історії нашої планети та детальніше вивчити їхні наслідки для Землі.

Раніше Фокус писав про те, що зловісна вулканічна катастрофа ось-ось може обрушитися на Землю.