Загипнотизировали и забрали сперму: ученые спасают леопардовых акул необычным способом

Для сохранения леопардовых акул, которые находятся на грани исчезновения, ученые планируют провести искусственное оплодотворение акулы. Для этого им пришлось прибегнуть к необычным методам.

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Ученые применяют необычный метод, чтобы собрать сперму у самцов леопардовых акул. Это важный шаг для их сохранения, который позволит ученым провести первое искусственное оплодотворение акулы в Австралии, пишет IFLScience.

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Для безопасного обращения с этими акулами морские исследователи используют метод под названием "танатоз", чтобы загипнотизировать животных. Акулы входят во временное состояние, подобное трансу.

После этого они становятся более послушными, что позволяет ученым собирать необходимые образцы. Этот процесс вполне безопасен, и как только акул отпускают, они быстро возвращаются к своему обычному поведению.

Танатоз, или рефлекторная или поведенческая реакция некоторых животных, когда организм имитирует собственную смерть, присуща не только акулам. Другие виды, в частности скаты и птицы, демонстрируют подобные реакции.

Хотя точная причина этого явления все еще не выяснена, оно может играть определенную роль в спаривании для одних видов или служить защитным механизмом для других.

В случае с акулами, вызывание этого состояния позволяет исследователям собирать жизненно важные образцы.

"Это означало, что наша команда из пяти человек могла взять шприцем образцы спермы и крови самцов акул под водой в дикой природе", — пояснила доктор Кристин Даджон, исследовательница, специализирующаяся на леопардовых акулах.

"Никогда не думала, что буду настолько близка с акулами под водой", — пошутила она.

Животных называют акулами-зебрами из-за полосатого рисунка, наблюдаемого у молодых особей Фото: Википедия

Действия исследователей связаны со статусом индо-тихоокеанских леопардовых акул (Stegostoma tigrinum), которых также называют акулами-зебрами из-за полосатого рисунка, наблюдаемого у молодых особей. Сейчас эти животные отнесены в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения

Поэтому Даджон и ее коллеги со всего мира пытаются помочь виду, искусственно оплодотворяя самок леопардовых акул в аквариумах Sea World Gold Coast, SEA LIFE Sydney Aquarium и Resorts World Sentosa в Сингапуре.

"Мы надеемся, что этот метод морского размножения изменит правила игры для международных проектов, направленных на воспроизводство вида Stegostoma во всем мире, особенно в таких регионах, как Индонезия, где он находится под угрозой исчезновения", — добавляет исследовательница.

Кроме того, команда внимательно мониторит ДНК потомства для изучения партеногенеза — формы бесполого размножения, задокументированной у этого вида акул.

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"После того, как эти яйцевые капсулы будут отложены и определены как фертильные, их отправят нашим партнерам на острова Раджа-Ампат, пока из них не вылупятся молодые особи, которые, надеемся, помогут пополнить запасы этих заповедных вод", — добавила Даджон.

Кроме искусственного оплодотворения, исследователи также метят акул безопасными устройствами, чтобы отслеживать их передвижения.

"Теперь мы можем следить за передвижением этих акул с помощью сети морских акустических приемников, чтобы в дальнейшем информировать о природоохранной работе в рамках этого амбициозного проекта по воспроизводству популяции", — добавил Даджон.

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