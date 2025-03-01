Загіпнотизували і забрали сперму: вчені рятують леопардових акул у незвичайний спосіб

Задля збереження леопардових акул, які знаходяться на межі зникнення, вчені планують провести штучне запліднення тварини. Для цього їм довелося вдатися до незвичайних методів.

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Учені застосовують незвичайний метод, щоб зібрати сперму у самців леопардових акул. Це важливий крок для їхнього збереження, який дозволить вченим провести перше штучне запліднення акули в Австралії, пише IFLScience.

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Для безпечного поводження з цими акулами морські дослідники використовують метод під назвою "танатоз", щоб загіпнозувати тварин. Акули входять у тимчасовий стан, подібний до трансу.

Після цього вони стають слухнянішими, що дозволяє вченим збирати необхідні зразки. Цей процес цілком безпечний, і як тільки акул відпускають, вони швидко повертаються до своєї звичайної поведінки.

Танатоз, або ж рефлекторна чи поведінкова реакція деяких тварин, коли організм імітує власну смерть, притаманна не лише акулам. Інші види, зокрема скати та птахи, демонструють подібні реакції.

Хоча точна причина цього явища все ще нез'ясована, воно може відігравати певну роль у спарюванні для одних видів або слугувати захисним механізмом для інших.

У випадку з акулами, викликання цього стану дозволяє дослідникам збирати життєво важливі зразки.

"Це означало, що наша команда з п'яти осіб могла взяти шприцом зразки сперми і крові самців акул під водою в дикій природі", — пояснила докторка Крістін Даджон, дослідниця, що спеціалізується на леопардових акулах.

"Ніколи не думала, що буду настільки близькою з акулами під водою", — пожартувала вона.

Тварин називають акулами-зебрами через смугастий малюнок, що спостерігається у молодих особин Фото: Вікіпедія

Дії дослідників пов'язані зі статусом індо-тихоокеанських леопардових акул (Stegostoma tigrinum), яких також називають акулами-зебрами через смугастий малюнок, що спостерігається у молодих особин. Наразі ці тварини віднесені до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення

Тому Даджон та її колеги з усього світу намагаються допомогти виду, штучно запліднюючи самок леопардових акул в акваріумах Sea World Gold Coast, SEA LIFE Sydney Aquarium та Resorts World Sentosa в Сінгапурі.

"Ми сподіваємося, що цей метод морського розмноження змінить правила гри для міжнародних проєктів, спрямованих на відтворення виду Stegostoma в усьому світі, особливо в таких регіонах, як Індонезія, де він знаходиться під загрозою зникнення", — додає дослідниця.

Крім того, команда уважно моніторить ДНК потомства для вивчення партеногенезу — форми безстатевого розмноження, задокументованої у цього виду акул.

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"Після того, як ці яйцеві капсули будуть відкладені і визначені як фертильні, їх відправлять нашим партнерам на острови Раджа-Ампат, доки з них не вилупляться молоді особини, які, сподіваємось, допоможуть поповнити запаси цих заповідних вод", — додала Даджон.

Окрім штучного запліднення, дослідники також мітять акул безпечними пристроями, щоб відстежувати їхні пересування.

"Тепер ми можемо стежити за пересуванням цих акул за допомогою мережі морських акустичних приймачів, щоб надалі інформувати про природоохоронну роботу в рамках цього амбітного проекту з відтворення популяції", — додав Даджон.

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