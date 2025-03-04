Люди могут ощущать вкус своей кожей: ученые рассказали, как это возможно

Исследователи обнаружили очень странное умение клеток человеческой кожи.

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Ученые считают, что рецепторы горького вкуса у людей на языке предназначены для того, чтобы мы не смогла проглотить потенциально опасный продукт, пишет ScienceAlert.

Новое же исследование показало, что клетки человеческой кожи имеют такие же рецепторы, которые выполняют схожую функцию на клеточном уровне. Работа проведенная биологами из Университета науки Окаямы основывается на знаниях о вкусовых рецепторах типа 2 (TAS2R). Они были найдены в кератиноцитах кожи, а их роль заключается в том, чтобы не допустить прилипания потенциально вредных материалов.

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Ранее считалось, что TAS2R можно найти только на языке, но как оказалось, это совсем не так. Эти вкусовые рецепторы выстилают толстую кишку, желудок и верхние дыхательные пути. TAS2R также бурлят активностью в ороговевших эпителиальных клетках человеческой кожи. Новое исследование затрагивает вопрос о том, что именно они там делают.

Выращенные в лабораторных условиях человеческие кератиноциты были накормлены типичной "горькой пилюлей" — фенилтиокарбамидом (PTC), который используется во всех видах исследований, связанных с генетикой горького вкуса.

При обнаружении и связывании с PTC рецепторы запускали производство целого флота транспортеров ABC (транспортные белки) для перемещения горького соединения через мембраны и обратно из клетки.

Исследователи полагают, что эта цепочка событий, запускаемая TAS2R, защищает клетку от повреждения потенциально токсичными горькими соединениями, что соответствует теориям о том, почему мы вообще можем ощущать "горький" вкус.

Что касается вкуса на языке, то до сих пор не решено, помогает ли горечь нам обнаруживать вредные вещества. Исследования показали, что этот профиль вкуса может быть не таким уж полезным индикатором токсичности, как мы когда-то думали, поскольку многие популярные продукты и напитки обладают горьким вкусом, а многие токсичные вещества его лишены.

Но это последнее исследование показывает, что, по крайней мере, среди клеток кожи рецепторы могут иметь некоторое преимущество в выживании после воздействия токсинов. Клетки, которым давали токсичный уровень антигистамина, имели гораздо лучшие показатели выживаемости, когда их горькие рецепторы были активированы заранее.

"Активация TAS2R горькими соединениями, такими как PTC и сахарин, усиливает выработку ABCB1, что приводит к предотвращению гибели клеток, вызванной дифенгидрамином, путем выведения этих соединений", — объясняют авторы исследования.

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