Люди можуть відчувати смак своєю шкірою: вчені розповіли, як це можливо

Дослідники виявили дуже дивне вміння клітин людської шкіри.

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Вчені вважають, що рецептори гіркого смаку у людей на язиці призначені для того, щоб ми не змогли проковтнути потенційно небезпечний продукт, пише ScienceAlert.

Нове ж дослідження показало, що клітини людської шкіри мають такі ж рецептори, які виконують схожу функцію на клітинному рівні. Робота проведена біологами з Університету науки Окаями ґрунтується на знаннях про смакові рецептори типу 2 (TAS2R). Вони були знайдені в кератиноцитах шкіри, а їхня роль полягає в тому, щоб не допустити прилипання потенційно шкідливих матеріалів.

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Раніше вважалося, що TAS2R можна знайти тільки на язиці, але як виявилося, це зовсім не так. Ці смакові рецептори вистилають товсту кишку, шлунок і верхні дихальні шляхи. TAS2R також вирують активністю в ороговілих епітеліальних клітинах людської шкіри. Нове дослідження порушує питання про те, що саме вони там роблять.

Вирощені в лабораторних умовах людські кератиноцити були нагодовані типовою "гіркою пігулкою" — фенілтіокарбамідом (PTC), який використовується у всіх видах досліджень, пов'язаних із генетикою гіркого смаку.

При виявленні та зв'язуванні з PTC рецептори запускали вироблення цілого флоту транспортерів ABC (транспортні білки) для переміщення гіркої сполуки через мембрани та назад з клітини.

Дослідники вважають, що цей ланцюжок подій, що запускається TAS2R, захищає клітину від пошкодження потенційно токсичними гіркими сполуками, що відповідає теоріям про те, чому ми взагалі можемо відчувати "гіркий" смак.

Що стосується смаку на язиці, то досі не вирішено, чи допомагає гіркота нам виявляти шкідливі речовини. Дослідження показали, що цей профіль смаку може бути не таким уже й корисним індикатором токсичності, як ми колись думали, оскільки багато популярних продуктів і напоїв мають гіркий смак, а багато токсичних речовин його позбавлені.

Але це останнє дослідження показує, що принаймні серед клітин шкіри рецептори можуть мати деяку перевагу у виживанні після впливу токсинів. Клітини, яким давали токсичний рівень антигістаміну, мали набагато кращі показники виживання, коли їхні гіркі рецептори були активовані заздалегідь.

"Активація TAS2R гіркими сполуками, такими як PTC і сахарин, посилює вироблення ABCB1, що призводить до запобігання загибелі клітин, спричиненої дифенгідраміном, шляхом виведення цих сполук", — пояснюють автори дослідження.

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