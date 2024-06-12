Совершенно разные рецепторы: ученые поняли, почему мужчины и женщины ощущают боль по-разному

Исследователи сделали неожиданное открытие, которое может произвести революцию в лечении боли.

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Когда мужчины и женщины в гетеросексуальных отношениях жалуются, что их партнеры не понимают их боли, вполне вероятно, что это так и есть. Новое исследование болевых рецепторов у грызунов и приматов показало, что у самцов и самок они активируются разными молекулами, пишет IFLScience.

Теперь ученые считают, что физическая боль, будь она мучительной или просто неприятной, может переживаться совершенно по-разному. Это новое открытие, помимо поднятия глубоких эволюционных вопросов, также указывает на то, что нам, вероятно, придется радикально скорректировать многие диагнозы и процессы лечения, в особенности это касается женщин.

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Эволюция может быть весьма консервативной, когда речь идет о половом диморфизме, сводя к минимуму различия. Но это работает только в том случае, когда речь не идет о преимуществах для выживания и размножения. Вероятно, это является причиной того, что у мужчин все еще есть соски, хотя они, возможно, и бесполезны.

Это вовсе не означает, что у особей женского и мужского пола все будет идентично, однако, как показывает пример с мужскими сосками, легче различать степени, чем разрабатывать совершенно новую модель. В результате долгое время считалось, что различия в ощущении боли у мужчин и женщин отражают "разные степени". Однако результаты нового исследования бросают вызов этой теории.

По мнению команды из Университета Аризоны, похоже, что не только способ передачи боли отличается в зависимости от пола, но также и сами рецепторы, известные как ноцицепторы, чувствительны к различным гормонам. В ходе исследования ученые продемонстрировали это на макаках и людях, а также мышах.

Ведущий автор исследования, доктор Фрэнк Поррек отмечает, что полученные ими с коллегами данные подтверждают, что ноцицепторы многих млекопитающих, в том числе и людей, могут функционально отличаться у мужчин и женщин.

Так, ученые обнаружили, что гормон пролактин сенсибилизирует нейроны дорсальных корешков ганглия, скопления нейронов в позвоночнике, у самок людей, приматов и грызунов, однако не у самцов. Таким образом легкая боль превращается в нечто гораздо более изнурительное. В то же время у мужчин аналогичную функцию выполняет нейромедиатор орексин В, однако у женщин этого не наблюдается.

В ходе исследования ученые изучили нейроны in vitro у доноров органов человека и животных. Команда использовала лишь две макаки каждого пола, поскольку нейроны можно было использовать лишь после смерти, однако образцы людей и мышей были использованы в достаточном количестве, чтобы ученые были уверены в правдивости своих результатов.

Было обнаружено, что другие болевые нейроны демонстрируют более сильную сенсибилизацию к тем же гормонам у одного пола без полного отсутствия у другого. По словам Поррека, до этого момента ученые считали, что движущие механизмы, вызывающие боль, одинаковы у обоих полов. Однако они с командой обнаружили, что на самом деле механизмы, лежащие в восприятии боли, различны у самцов и самок у всех трех видов млекопитающих, которые были изучены.

Авторы исследования признают, что эволюция этого различия, а также механизмы вызвавшие его, все еще остаются загадкой для человека. Пролактин — это гормон, который запускает развитие ткани молочной железы и лактацию, поэтому неудивительно, что его влияние на боль ограничивается женщинами. В то же время орексин В, на самом деле, помогает всем нам бодрствовать, а потому нет очевидной причины, почему он может вызывать разные реакции в зависимости от пола.

Ученые считают, что их новое открытие может произвести революцию в лечении боли, так как сегодня пол пациента не является распространенным фактором при выборе обезболивающей терапии. Предполагается, что фактор пола на самом деле может улучшить терапевтические результаты. Они также отмечают, что к клиническим испытаниям с искаженным соотношением полов среди участников следует относиться с осторожностью, а не считать, что они применимы ко всем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что мысли в нашей голове могут вызвать физическую боль.