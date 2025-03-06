Дыра в небе над Антарктидой восстанавливается и исчезнет полностью: ученые убеждены

Исследователи полагают, что исчезновение антарктической озоновой дыры является доказательством того, что мы способны решить экологические проблемы.

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После долгих обещаний и некоторых сомнений ученые наконец-то подтвердили: дыра в озоновом слое над Антарктидой восстанавливается благодаря глобальным усилиям по сокращению озоноразрушающих веществ. Ученые также считают, что в скором времени она, вероятно, закроется полностью, пишет IFLScience.

Новое исследование было проведено учеными Массачусетского технологического института и, по словам ведущего автора анализа Сьюзен Соломон, с высокой достоверностью показывает, что восстановление озонового слоя Земли идет успешно. Более того, ученые считают, что заживление озоновой дыры над Антарктидой, по сути, является прямым результатом сокращения озоноразрушающих веществ, а не естественной изменчивости погоды.

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Отметим, ранее было множество намеков на то, что это действительно происходит, но новое исследование стало первым, которое доказало это с высокой степенью уверенности. По словам Соломон, ранее уже было множество доказательств того, что озоновая дыра над Антарктидой уменьшается и теперь им с коллегами удалось подтвердить это.

Озоновый слой — область стратосферы на высоте от 15 до 30 километров над поверхностью планеты, в которой концентрация озона выше, чем в других частях атмосферы. Поглощая часть вредных ультрафиолетовых лучей Солнца, он действует как щит для жизни на нашей планете. В 1970-х и 1980-х годах стало очевидно, что над Антарктидой образуется зияющая дыра в озоновом слое. Основной причиной образования дыры над Антарктидой считались ХФУ — синтетические соединения, которые когда-то широко использовались в аэрозольных распылителях, растворителях и хладагентах.

Наблюдения показывают, что озоновый слой сильно деградирует над Южным полюсом из-за чрезвычайно низких температур в регионе, наличия полярных стратосферных облаков и уникальных условий полярного вихря, задерживающих химикаты, которые разрушают озоновый слой.

К счастью, за последние десятилетие появились положительные признаки того, что озоновая дыра над Антарктидой с каждым годом становится меньше, особенно в сентябре — в это время Антарктида начинает нагреваться, в результате чего дыра открывается. Ранее ученые сдерживались в оптимистических прогнозах, однако новое исследование Соломон указывает на то, что антарктическая озоновая дыра закроется с вероятностью в 95%

Имея сейчас 15-летние данные наблюдений, исследователи с уверенностью утверждают, что озоновый слой восстанавливается. Если эта тенденция сохранится, ученые ожидают, что озоновый слой над Антарктидой может полностью восстановиться примерно через 10 лет.

По словам Соломон, первый год, когда в Антарктиде вовсе не будет истощения озонового слоя может наступить уже к 2035 году, а многие из нас, вероятно, увидят, как озоновая дыра полностью исчезнет в течение вашей жизни.

Ранее Фокус писал о том, что озоновая дыра уменьшилась вдвое, но этого недостаточно.