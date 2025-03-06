Діра в небі над Антарктидою відновлюється і зникне повністю: вчені переконані

Дослідники вважають, що зникнення антарктичної озонової діри є доказом того, що ми здатні розв'язати екологічні проблеми.

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Після довгих обіцянок і деяких сумнівів учені нарешті підтвердили: діра в озоновому шарі над Антарктидою відновлюється завдяки глобальним зусиллям зі скорочення озоноруйнівних речовин. Вчені також вважають, що незабаром вона, ймовірно, закриється повністю, пише IFLScience.

Нове дослідження було проведене вченими Массачусетського технологічного інституту і, за словами провідної авторки аналізу Сьюзен Соломон, з високою певністю показує, що відновлення озонового шару Землі йде успішно. Ба більше, вчені вважають, що загоєння озонової діри над Антарктидою, по суті, є прямим результатом скорочення озоноруйнівних речовин, а не природної мінливості погоди.

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Зазначимо, раніше було безліч натяків на те, що це дійсно відбувається, але нове дослідження стало першим, яке довело це з високим ступенем впевненості. За словами Соломон, раніше вже було безліч доказів того, що озонова діра над Антарктидою зменшується і тепер їм з колегами вдалося підтвердити це.

Озоновий шар — область стратосфери на висоті від 15 до 30 кілометрів над поверхнею планети, в якій концентрація озону вища, ніж в інших частинах атмосфери. Поглинаючи частину шкідливих ультрафіолетових променів Сонця, він діє як щит для життя на нашій планеті. У 1970-х і 1980-х роках стало очевидно, що над Антарктидою утворюється зяюча діра в озоновому шарі. Основною причиною утворення діри над Антарктидою вважали ХФУ — синтетичні сполуки, які колись широко використовували в аерозольних розпилювачах, розчинниках і холодоагентах.

Спостереження показують, що озоновий шар сильно деградує над Південним полюсом через надзвичайно низькі температури в регіоні, наявність полярних стратосферних хмар і унікальні умови полярного вихору, що затримують хімікати, які руйнують озоновий шар.

На щастя, за останні десятиліття з'явилися позитивні ознаки того, що озонова діра над Антарктидою з кожним роком стає меншою, особливо у вересні — в цей час Антарктида починає нагріватися, внаслідок чого діра відкривається. Раніше вчені стримувалися в оптимістичних прогнозах, проте нове дослідження Соломон вказує на те, що антарктична озонова діра закриється з імовірністю в 95%.

Маючи зараз 15-річні дані спостережень, дослідники з упевненістю стверджують, що озоновий шар відновлюється. Якщо ця тенденція збережеться, вчені очікують, що озоновий шар над Антарктидою може повністю відновитися приблизно через 10 років.

За словами Соломон, перший рік, коли в Антарктиді зовсім не буде виснаження озонового шару, може настати вже до 2035 року, а багато хто з нас, ймовірно, побачить, як озонова діра повністю зникне протягом вашого життя.

Раніше Фокус писав про те, що озонова діра зменшилася вдвічі, але цього недостатньо.