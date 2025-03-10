Нечто в океане меняет форму и цвет тела во время атаки: ученые засняли это на видео

Исследователи впервые засняли и изучили несколько стратегий, которые каракатицы используют во время охоты в океане.

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Океан покрывает более половины площади поверхности Земли и является домом для невероятного количества жизни и все же он остается одним из самых мало изученных мест. Ученые столетиями изучают океан и пытаются картографировать его, однако нам все еще не известны все виды, обитающие под толщей воды, пишет IFLScience.

Попытка поймать еду в мире животных, как правило, связана с целым рядом проблем: сначала следует найти добычу, затем поймать ее и постараться не провалить эту попытку, чтобы не потерять свой обед. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы узнать больше о каракатицах и их охоте.

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В ходе исследования ученые у островов Кри и Мансуар на востоке Индонезии приманила каракатицу добычей в виде живых крабов, а затем наблюдала за ее приближением — поведение животных было записано на камеру GoPro. В общей сложности ученые засняли 234 демонстрации и обнаружили, что каракатицы используют четыре основных охотничьих поведения, которые ученые назвали:

лист;

проходящая полоса;

ветвящийся коралл;

пульсирующая демонстрация.

По словам автора исследования, доктора Маттео Сантона, они с коллегами обнаружили, что каракатицы невероятно ловко манипулируют своим внешним видом, в том числе цветом и текстурой тела. Например, ширококлювая каракатица (Sepia latimanus) обычно либо ловит свою добычу двумя своими более длинными руками, либо использует все четыре пары рук, чтобы заманить ее в ловушку. Любопытно, что на подходе к этой стадии животные, как правило, используют одну из четырех стратегий.

Во время атаки листом боковые конечности каракатицы вытянуты в стороны, а ее кожа имеет оливково-зеленый или белый цвет. Животное также крайне медленно приближается к своей добыче. При атаке проходящей полосой положение тела похоже на лист, но каракатица может провести черную полосу вдоль своего тела и приблизиться к добыче прямо. При атаке разветвленного коралла две центральные пары рук подняты, а боковая пара рук вытянута дорсо-латерально, иногда держатся гладкими или с регулярными изгибами на руках; при этом цвет каракатицы остается тем же при атаке, но имеет бледную или темную окраску с темными пятнами. В пульсирующей демонстрации две боковые руки поднимаются вместе, образуя конус, в то время как две центральные руки уходят под воду; цвет тела серый с темными пятнами.

Любопытно, что каракатицы также смешивали свои демонстрации, переключаясь с одной формы на другую во время приближения к добыче. Ученые предполагают, что эти демонстрации, вероятно, полезны не только для охоты, но также помогают эффективно скрываться от хищников. При этом самцы и самки с одинаковой вероятностью использовали все четыре демонстрации, за исключением демонстрации листьев, которую самки использовали на 13% чаще. Авторы исследования также считают, что каракатицы, похоже, меняют демонстрации в зависимости от вида добычи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что каракатицы имеют невероятно хорошую память.