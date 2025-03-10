Щось в океані змінює форму і колір тіла під час атаки: вчені зняли це на відео

Дослідники вперше зняли й вивчили кілька стратегій, які каракатиці використовують під час полювання в океані.

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Океан покриває понад половину площі поверхні Землі і є домівкою для неймовірної кількості життя, але все ж він залишається одним із найменш вивчених місць. Вчені століттями вивчають океан і намагаються картографувати його, проте нам все ще не відомі всі види, що мешкають під товщею води, пише IFLScience.

Спроба зловити їжу у світі тварин, як правило, пов'язана з цілою низкою проблем: спершу слід знайти здобич, потім спіймати її й постаратися не провалити цю спробу, щоб не втратити свій обід. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб дізнатися більше про каракатиць та їхнє полювання.

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Під час дослідження вчені біля островів Крі та Мансуар на сході Індонезії приманила каракатицю здобиччю у вигляді живих крабів, а потім спостерігала за її наближенням — поведінку тварин було записано на камеру GoPro. Загалом вчені зняли 234 демонстрації й виявили, що каракатиці використовують чотири основні мисливські поведінки, які вчені назвали:

лист;

смуга, що проходить;

розгалужений корал;

демонстрація пульсу.

За словами автора дослідження, доктора Маттео Сантона, вони з колегами виявили, що каракатиці неймовірно спритно маніпулюють своїм зовнішнім виглядом, зокрема кольором і текстурою тіла. Наприклад, широкодзьоба каракатиця (Sepia latimanus) зазвичай або ловить свою здобич двома своїми довшими руками, або використовує всі чотири пари рук, щоб заманити її в пастку. Цікаво, що на підході до цієї стадії тварини, як правило, використовують одну з чотирьох стратегій.

Під час атаки листом бічні кінцівки каракатиці витягнуті в сторони, а її шкіра має оливково-зелений або білий колір. Тварина також вкрай повільно наближається до своєї здобичі. Під час атаки смугою, що проходить, положення тіла схоже на аркуш, але каракатиця може провести чорну смугу вздовж свого тіла і наблизитися до здобичі прямо. При атаці розгалуженого корала дві центральні пари рук підняті, а бічна пара рук витягнута дорсо-латерально, іноді тримаються гладенькими або з регулярними вигинами на руках; при цьому колір каракатиці залишається тим самим при атаці, але має бліде або темне забарвлення з темними плямами. У демонстрації пульсу дві бічні руки підіймаються разом, утворюючи конус, тоді як дві центральні руки йдуть під воду; колір тіла сірий з темними плямами.

Цікаво, що каракатиці також змішували свої демонстрації, перемикаючись з однієї форми на іншу під час наближення до здобичі. Вчені припускають, що ці демонстрації, ймовірно, корисні не тільки для полювання, але також допомагають ефективно ховатися від хижаків. При цьому самці й самки з однаковою ймовірністю використовували всі чотири демонстрації, за винятком демонстрації листя, яку самки використовували на 13% частіше. Автори дослідження також вважають, що каракатиці, схоже, змінюють демонстрації залежно від виду здобичі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що каракатиці мають неймовірно хорошу пам'ять.