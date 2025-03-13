Во время крупнейшего массового вымирания на Земле был оазис, защитивший жизнь: где он находился

Исследователи обнаружили удаленное место, которое защитило растения во время самого крупного массового вымирания на планете.

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История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета пережила несколько массовых вымираний. Во время крупнейшего из них, произошедшего около 252 миллионов лет назад, от 80% до 90% всей жизни на Земле было уничтожено. Теперь ученые обнаружили нечто любопытное об этом катастрофическом событии, пишет Popular Science.

Во время подобных катастрофических массовых вымираний обычно не так много мест, где можно спрятаться. Однако область горного бассейна Турфан-Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на Западе Китая могла быть оазисом для некоторых живых организмов во время самого большого массового вымирания на планете. Исследователи полагают, что это место могло служить оазисом жизни для наземных растений во время массового вымирания в конце пермского периода.

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Результаты этого исследования, по сути, оспаривают некоторые из взглядов, согласно которым наемные экосистемы понесли те же крупные потери, что и морская среда в этот невероятно трагичный период в истории нашей планеты.

Известно, что во время пермского массового вымирания, также известного как Великое вымирание, было уничтожено около 80% всех морских видов. Большинство видов на суше не намного лучше пережили катастрофичное событие, однако ученые все еще обсуждают масштабы.

Одна из преобладающих теорий предполагает, что массивные извержения вулканов в современной Сибири вызвали широкомасштабные опустошения на суше из-за лесных пожаров, кислотных дождей и токсичных газов. Вымирание растений Gigantopteris в Южном Китае и на всем древнем суперконтиненте Гондвана около 252 миллионов лет назад помогает укрепить этот аргумент.

Впрочем, другая теория предполагает, что широта и циркуляция атмосферы могли ограничить воздействие кислотных дождей, лесных пожаров и токсичных газов в определенных регионах. Предыдущие исследования обнаружили окаменелости мезозойских растений, существовавших еще до массового вымирания, что может быть свидетельством непрерывной эволюции. Простыми словами, растениям удалось пережить Великое вымирание.

В новом исследовании ученые из США, Тибета и Китая использовали ископаемые свидетельства наземного растительного сообщества, которое, вероятно, осталось нетронутым в течение всего вымирания. Это позволило растениям непрерывно развиваться и быстрее восстанавливаться после любых потерь.

Художественная реконструкция экологического ландшафта суши в начале массового вымирания в конце пермского периода на основе ископаемых палиноморфов, растений и тетрапод, а также седиментологических данных из Южного Таодунгоу Фото: Dinghua Yang

Ученые исследовали участок Южный Таодунгоу бассейна Турфан-Хами в Синьцзяне. Они использовали подробный анализ ископаемой пыльцы и спор, а также новый метод геологического датирования, разработанный геологом Миссурийского университета науки и технологий Вань Яном. Результаты указывают на то, что прибрежные папоротниковые поля и хвойные леса здесь непрерывно процветали с 160 000 лет до начала вымирания и до 160 000 лет после его окончания.

По словам соавтора исследования, палеоботаника из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук Мингли Ваня, они с коллегами обнаружили, что общая скорость вымирания видов спор и пыльцы в Южном Таодунгоу могла составить всего 21%. Этот процент значительно ниже скорости вымирания морских организмов за тот же период, когда было уничтожено около 80% жизни.

По словам группы, эта стабильная основа растительности имела решающее значение для восстановления местной экосистемы. Ученые полагают, что Южный Таодунгоу, вероятно, был домом для многочисленных четвероногих, небольших четырехногих позвоночных, включая современных живых амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. В этом регионе обитали травоядные четвероногие, называемые Lystrosaurus, и плотоядные хрониозухии, что показывает, что пищевая сеть довольно быстро усложнилась.

Исследователи также обнаружили, что эта область на самом деле восстановилась в 10 раз быстрее, чем любой другой регион мира после массового вымирания. Залогом успеха этого оазиса стал стабильный полувлажный климат — Южный Таодунгоу постоянно получал около 100 миллиметров осадков в год, что способствовало формированию обильной растительности и более пригодной для жизни среды.

Ранее Фокус писал о том, что названо то, что 250 млн лет назад спровоцировало Великое вымирание.