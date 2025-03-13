Під час найбільшого масового вимирання на Землі була оаза, яка захистила життя: де вона знаходилася

Дослідники виявили віддалене місце, яке захистило рослини під час найбільшого масового вимирання на планеті.

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Історія Землі налічує мільярди років і за цей час наша планета пережила кілька масових вимирань. Під час найбільшого з них, що сталося близько 252 мільйонів років тому, від 80% до 90% всього життя на Землі було знищено. Тепер вчені виявили дещо цікаве про цю катастрофічну подію, пише Popular Science.

Під час подібних катастрофічних масових вимирань зазвичай не так багато місць, де можна сховатися. Однак область гірського басейну Турфан-Хамі в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на Заході Китаю могла бути оазою для деяких живих організмів під час найбільшого масового вимирання на планеті. Дослідники вважають, що це місце могло служити оазою життя для наземних рослин під час масового вимирання наприкінці пермського періоду.

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Результати цього дослідження, по суті, заперечують деякі з поглядів, згідно з якими наймані екосистеми зазнали тих самих великих втрат, що й морське середовище в цей неймовірно трагічний період в історії нашої планети.

Відомо, що під час пермського масового вимирання, також відомого як Велике вимирання, було знищено близько 80% усіх морських видів. Більшість видів на суші не набагато краще пережили катастрофічну подію, проте вчені все ще обговорюють масштаби.

Одна з найпоширеніших теорій припускає, що масивні виверження вулканів у сучасному Сибіру спричинили широкомасштабні спустошення на суші через лісові пожежі, кислотні дощі та токсичні гази. Вимирання рослин Gigantopteris у Південному Китаї й на всьому стародавньому суперконтиненті Гондвана близько 252 мільйонів років тому допомагає зміцнити цей аргумент.

Утім, інша теорія припускає, що широта і циркуляція атмосфери могли обмежити вплив кислотних дощів, лісових пожеж і токсичних газів у певних регіонах. Попередні дослідження виявили скам'янілості мезозойських рослин, які існували ще до масового вимирання, що може бути свідченням безперервної еволюції. Простими словами, рослинам вдалося пережити Велике вимирання.

У новому дослідженні вчені зі США, Тибету та Китаю використовували викопні свідчення наземної рослинної спільноти, яке, ймовірно, залишилося недоторканим протягом усього вимирання. Це дозволило рослинам безперервно розвиватися і швидше відновлюватися після будь-яких втрат.

Художня реконструкція екологічного ландшафту суші на початку масового вимирання наприкінці пермського періоду на основі копалин паліноморфів, рослин і тетраподів, а також седиментологічних даних із Південного Таодунгоу Фото: краб

Учені досліджували ділянку Південний Таодунгоу басейну Турфан-Хамі в Сіньцзяні. Вони використовували детальний аналіз викопного пилку і спор, а також новий метод геологічного датування, розроблений геологом Міссурійського університету науки та технологій Вань Яном. Результати вказують на те, що прибережні папоротеві поля і хвойні ліси тут безперервно процвітали з 160 000 років до початку вимирання і до 160 000 років після його закінчення.

За словами співавтора дослідження, палеоботаніка з Нанкінського інституту геології та палеонтології Китайської академії наук Мінглі Ваня, вони з колегами виявили, що загальна швидкість вимирання видів спор і пилку в Південному Таодунгоу могла становити всього 21%. Цей відсоток значно нижчий за швидкість вимирання морських організмів за той самий період, коли було знищено близько 80% життя.

За словами групи, ця стабільна основа рослинності мала вирішальне значення для відновлення місцевої екосистеми. Вчені вважають, що Південний Таодунгоу, ймовірно, був домівкою для численних чотириногих, невеликих чотириногих хребетних, включно з сучасними живими амфібіями, рептиліями, птахами й ссавцями. У цьому регіоні мешкали травоїдні чотириногі, звані Lystrosaurus, і м'ясоїдні хроніозухії, що показує, що харчова мережа досить швидко ускладнилася.

Дослідники також виявили, що ця область насправді відновилася в 10 разів швидше, ніж будь-який інший регіон світу після масового вимирання. Запорукою успіху цієї оази став стабільний напіввологий клімат — Південний Таодунгоу постійно отримував близько 100 міліметрів опадів на рік, що сприяло формуванню рясної рослинності та більш придатного для життя середовища.

Раніше Фокус писав про те, що названо те, що 250 млн років тому спровокувало Велике вимирання.