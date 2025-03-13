В самой длинной пещере в мире найден новый вид акул: возрастом 320 млн лет и зубами как у бурундука

Исследователи считают, что этот древний вид был совсем крошечным и отличался зубами, похожими на зубы бурундука.

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История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время Земля успела стать домом для множества видов: некоторые из них процветают до сих пор, а другие давно вымерли. О последних нам удается узнать больше с помощью окаменелостей, найденных в разных уголках мира, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые изучили глубины самой длинной в мире пещерной системы — Мамонтовой пещеры — и обнаружили нечто любопытное. В действительности ученым удалось выяснить, какие существа бродили в океанах 340 миллионов лет назад. В результате им удалось обнаружить окаменелость неизвестного ранее вида древних акул, бороздивших океан сотни миллионов лет назад.

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По словам авторов исследования, новый вид был назван Clavusodens mcginnisi, или "зуб-ноготь МакГинниса", в честь натуралиста и вышедшего на пенсию суперинтенданта Службы национальных парков Дэвида МакГинниса.

Известно, что новый вид акул был идентифицирован по коллекции небольших окаменелых зубов, найденных в формации Святой Женевьевы — слое известняка и сланца в Мамонтовой пещеры, образовавшемся на дне теплых океанических рифов в геологический период. Отметим, что этот слой известен как средний миссисипский ярус.

Авторы исследования отмечают, что вторую часть общего названия нового вида акуле дали ее зубы — с плоскими коронками и длинными основаниями задние зубы акулы немного похожи на старые железные гвозди. Эти клыки использовались для дробления добычи, такой как ракообразные, мелкие брахиоподы и черви. В то же время передние зубы акулы больше напоминали долото.

Предполагается, что новый вид акул также был весьма миниатюрным: животные достигали в длину лишь около 8-10 сантиметров. Это привело к тому, что ученые прозвали новый вид акулой-бурундуком. Авторы исследования отмечают, что новый вид принадлежит к группе челюстных хрящевых рыб, известных как обручеводидовые петалодонты. Отметим, что эта группа была одной из самых специализированных хрящевых рыб во время миссисипского периода — потенциально они были невероятно приспособлены к жизни в сложных рифах.

К слову, акула-бурундук — не первый вид акул, обнаруженных в известняке Мамонтовой пещеры. Ранее исследователи уже обнаружили в пещерной системы целую сокровищницу доисторических рыб. Открытия окаменелостей в Мамонтовой пещере продолжают открывать массу новой информации о древних видах акул.

В прошлом году ученые также идентифицировали два новых вид: Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum. Эти акулы среднего и позднего периода Миссисипи были намного крупнее, чем когтистый зуб Макгинниса, хотя считается, что у G. careforum также был впечатляющий укус.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый вид и он не похож ни на что другое.