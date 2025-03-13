У найдовшій печері у світі знайдено новий вид акул: віком 320 млн років і зубами як у бурундука

Дослідники вважають, що цей древній вид був зовсім крихітним і відрізнявся зубами, схожими на зуби бурундука.

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Історія нашої планети налічує мільярди років і за цей час Земля встигла стати домівкою для безлічі видів: деякі з них процвітають досі, а інші давно вимерли. Про останні нам вдається дізнатися більше за допомогою скам'янілостей, знайдених у різних куточках світу, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені вивчили глибини найдовшої у світі печерної системи — Мамонтової печери — і виявили дещо цікаве. Насправді вченим вдалося з'ясувати, які істоти бродили в океанах 340 мільйонів років тому. У результаті їм вдалося виявити скам'янілість невідомого раніше виду стародавніх акул, які борознили океан сотні мільйонів років тому.

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За словами авторів дослідження, новий вид назвали Clavusodens mcginnisi, або "зуб-ніготь Макгінніса", на честь натураліста і суперінтенданта Служби національних парків Девіда Макгінніса, який вийшов на пенсію.

Відомо, що новий вид акул було ідентифіковано за колекцією невеликих скам'янілих зубів, знайдених у формації Святої Женев'єви — шарі вапняку та сланцю в Мамонтовій печері, що утворився на дні теплих океанічних рифів у геологічний період. Зазначимо, що цей шар відомий як середній міссісіпський ярус.

Автори дослідження зазначають, що другу частину загальної назви нового виду акулі дали її зуби — з плоскими коронками та довгими основами задні зуби акули трохи схожі на старі залізні цвяхи. Ці ікла використовували для дроблення здобичі, такої як ракоподібні, дрібні брахіоподи й черв'яки. Водночас передні зуби акули більше нагадували долото.

Передбачається, що новий вид акул також був вельми мініатюрним: тварини досягали в довжину лише близько 8-10 сантиметрів. Це призвело до того, що вчені прозвали новий вид акулою-бурундуком. Автори дослідження зазначають, що новий вид належить до групи щелепних хрящових риб, відомих як обручеводидові петалодонти. Зазначимо, що ця група була однією з найбільш спеціалізованих хрящових риб під час міссісіпського періоду — потенційно вони були неймовірно пристосовані до життя в складних рифах.

До слова, акула-бурундук — не перший вид акул, виявлених у вапняку Мамонтової печери. Раніше дослідники вже виявили в печерній системі цілу скарбниц доісторичних риб. Відкриття скам'янілостей у Мамонтовій печері продовжують відкривати масу нової інформації про стародавні види акул.

Минулого року вчені також ідентифікували два нових види: Troglocladodus trimblei й Glikmanius careforum. Ці акули середнього і пізнього періоду Міссісіпі були набагато більшими, ніж пазуристий зуб Макгінніса, хоча вважається, що у G. careforum також був дивовижний укус.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили новий вид і він не схожий ні на що інше.