22 часа в сутки видят сны: ученые рассказали, какое животное на Земле спит больше всего

Одни из самых активных животных в мире тратят на сон всего около 4-5 часов день, а настоящие любители поспать проводят в дремоте 22 часа.

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В сутках 24 часа и ученые рекомендуют людям тратить на сон не менее четверти этого времени — именно столько необходимо нашему организму, чтобы поддерживать здоровье и восстанавливаться после изнурительного дня. Но какое количество времени тратят на сон другие виды и кто из них на самом деле спит больше всего? Любопытно, но это вовсе не коты, пишет IFLScience.

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Какое животное на Земле тратит больше всего времени на сон

Исследователи отмечают, что рекордсменами по количеству сна в сутки являются одни из самых знаковых животных Австралии — коалы. Эти австралийские иконы могут спать невероятные 18-22 часа в сутки.

Ученые обнаружили, что причина, по которой эти животные проводят так много времени во сне, связана с их рационом. Исследования показали, что коалы съедают около 500 граммов листьев в день — как правило, это эвкалипт и он не дает большого количества энергии. Фактически, листья, которые они потребляют в среднем, содержат всего около 5% сахаров и крахмалов. Даже если вы много едите, этого не хватит, чтобы поддерживать вас в тонусе и активности в течение всего дня

Еще одна причина заключается в том, что листья эвкалипта ядовиты — фактически, если бы мы съели такое же количество эвкалипта, что и коалы, мы бы просто погибли. Коалы, с другой стороны, обладают пищеварительной системой, способной справляться с токсинами в эвкалипт: длинная, свернутая в спираль часть этой системы, называемая слепой кишкой, содержит специальные бактерии.

Впрочем, у этого пищеварительного процесса есть и недостатки — он требует большого количеств энергии. В сочетании с низкокалорийной диетой, сон в течение большей части дня позволяет коалам сохранять больше энергии.

Наблюдения также показали, что коалы, как правило, перемещаются ночью. Впрочем, их дневной сон может быть прерван, если что-то потревожит животных — например, им станет слишком холодно или жарко, что заставит их переместиться в другое место.

Какое животное спит меньше всего

Ученые отмечают, что самыми работящими и активными в мире, вероятно, являются рабочие огненные муравьи Solenopsis invicta — они спят всего около 4 часов и 48 минут в день.

В то же время в исследовании 2009 года ученые обнаружили, что представители этого вида спят невероятные 253 раза в день, причем каждый из этих сеансов длится чуть больше минуты. По словам соавтора исследования Деби Кассилл, такой график сна показался бы адом для человека, однако у муравьев он случит важной цели: простыми словами, подобный график сна позволяет сделать так, чтобы работа в гнезде никогда не останавливалась.

С другой стороны, было обнаружено, что королевы спят в среднем около 6 минут за раз, что в общей сложности составляет около 9 часов сна в день. Преимущества монарха, как мы полагаем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые и врачи рассказали, как достичь идеального сна.