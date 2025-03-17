22 години на добу бачать сни: вчені розповіли, яка тварина на Землі спить найбільше

Одні з найактивніших тварин у світі витрачають на сон лише близько 4-5 годин на день, а справжні любителі поспати проводять у дрімоті 22 години.

Related video

У добі 24 години й вчені рекомендують людям витрачати на сон не менше чверті цього часу — саме стільки необхідно нашому організму, щоб підтримувати здоров'я і відновлюватися після виснажливого дня. Але яку кількість часу витрачають на сон інші види та хто з них насправді спить найбільше? Цікаво, але це зовсім не коти, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Яка тварина на Землі витрачає найбільше часу на сон

Дослідники зазначають, що рекордсменами за кількістю сну на добу є одні з найбільш знакових тварин Австралії — коали. Ці австралійські ікони можуть спати неймовірні 18-22 години на добу.

Вчені виявили, що причина, через яку ці тварини проводять так багато часу уві сні, пов'язана з їхнім раціоном. Дослідження показали, що коали з'їдають близько 500 грамів листя на день — як правило, це евкаліпт і він не дає великої кількості енергії. Фактично, листя, яке вони споживають у середньому, містить лише близько 5% цукрів і крохмалів. Навіть якщо ви багато їсте, цього не вистачить, щоб підтримувати вас у тонусі й активності протягом усього дня

Ще одна причина полягає в тому, що листя евкаліпта отруйне — фактично, якби ми з'їли таку саму кількість евкаліпта, що й коали, ми б просто загинули. Коали, з іншого боку, мають травну систему, здатну справлятися з токсинами, що містяться в евкаліпті: довга, згорнута у спіраль частина цієї системи, звана сліпою кишкою, містить спеціальні бактерії.

Утім, у цього травного процесу є й недоліки — він вимагає великої кількості енергії. У поєднанні з низькокалорійною дієтою, сон протягом більшої частини дня дозволяє коалам зберігати більше енергії.

Спостереження також показали, що коали, як правило, переміщуються вночі. Утім, їхній денний сон може бути перерваний, якщо щось потурбує тварин — наприклад, їм стане надто холодно або спекотно, що змусить їх переміститися в інше місце.

Яка тварина спить найменше

Науковці зазначають, що найпрацьовитішими й найактивнішими у світі, ймовірно, є робочі вогняні мурахи Solenopsis invicta — вони сплять лише близько 4 годин і 48 хвилин на день.

Водночас у дослідженні 2009 року вчені виявили, що представники цього виду сплять неймовірні 253 рази на день, причому кожен із цих сеансів триває трохи понад хвилину. За словами співавторки дослідження Дебі Кассілл, такий графік сну здався б пеклом для людини, проте в мурах він служить важливій меті: простими словами, такий графік сну дає змогу зробити так, щоб робота в гнізді ніколи не зупинялася.

З іншого боку, було виявлено, що королеви сплять у середньому близько 6 хвилин за раз, що загалом становить близько 9 годин сну на день. Переваги монарха, як ми вважаємо.

Раніше Фокус писав про те, що вчені та лікарі розповіли, як досягти ідеального сну.