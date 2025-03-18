Самое уродливое растение в мире: живет до 3000 лет и за всю жизнь выпускает лишь два листа (фото)
Исследователи рассказали об инопланетном растении с самыми долгоживущими листьями в мире — может жить тысячи лет.
В гипераридной пустыне, соединяющей Анголу и Намибию, живет растение, известное на языке африкаанс как tweeblaarkannidood, что означает "два листа, которые не могут умереть". Исследователи отмечают, что это подходящее название для растения Welwitschia mirabilis, похожего на инопланетянина — его поразительные биология и экстремальное долголетие привлекли внимание ученых, пишет IFLScience.
Растение было названо в честь австрийского ботаника Фридриха Вельвича в 1859 году, а верхние оценки максимального возраста растения достигают невероятных 3000 лет, что весьма невероятно для растения, которое считают "самым уродливым растением в мире".
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По словам ученых из Университета Индианы в Блумингтоне, эти растения, по сути, являются единственным живым родом в семействе Вельвичевые, а потому некоторые считают их "живыми ископаемыми". Ученые использовали метод радиоуглеродного анализа и обнаружили растения возрастом около 500-600 лет, однако их предполагаемая продолжительность жизни составляет от 400 до 1500 лет, а самые экстремальные оценки указывают на то, что растения могут жить почти до 3000 лет.
Еще в 2021 году ученые изучили генетический механизм, лежащий в основе чрезвычайно долговечности растения. Ученые обнаружили, что Welwitschia претерпела событие дупликации 86 миллионов лет назад, что обеспечило дополнительный генетический материал, который помог ей адаптироваться к условиям пустыни.
Результаты указывают на то, что вечные листья растения на самом деле являются результатом генов KNOX1, ARP3 и ARP4, поддерживающих ее базальную меристему в течение неограниченного времени роста, а также у нее есть несколько копий генов, которые защищают от жары и засухи.
Любопытно, что вельвичия растет в экстремально сухой среде — для выживания растению пришлось развить так называемый метаболизм толстянковой кислоты (CAM). CAM — это путь фиксации углерода, который развился у нескольких растений, живущих в засушливых условиях, и это полезная адаптация, позволяющая растению переключаться с фотосинтеза днем, на газообмен ночью.
Изначально, ученые не были убеждены, является ли вельвичия растением CAM, однако два десятка исследований подтвердили, что растение действительно использует CAM. Крохотное количество воды, получаемое растением, обычно просачивается в виде тумана и именно в этот момент невероятно длинные листья вельвичии оказались полезными. Они действуют как ловушка для влаги, но если есть сомнения, у вельвичии также есть длинные стержневые корни, которые ищут воду под землей.
Любопытно, что ранее листья этого растения попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые долгоживущие листья среди всех растений, средняя площадь которых составила 1 квадратный метр. Они никогда не сбрасывают листья, но продолжают расти, поскольку кончики изнашиваются жизнью в пустыне. Известно, что вельвичия может достигать невероятных размеров — самые древние особи достигают более 10 метров в окружности.
Исследователи также отмечают, что огромные размеры вельвичии имеют свои преимущества, в том числе: является ловушкой для мусора; используется животными и птицами в качестве убежища; более крупные животные могут питаться листьями растения.
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