Самое уродливое растение в мире: живет до 3000 лет и за всю жизнь выпускает лишь два листа (фото)

Исследователи рассказали об инопланетном растении с самыми долгоживущими листьями в мире — может жить тысячи лет.

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В гипераридной пустыне, соединяющей Анголу и Намибию, живет растение, известное на языке африкаанс как tweeblaarkannidood, что означает "два листа, которые не могут умереть". Исследователи отмечают, что это подходящее название для растения Welwitschia mirabilis, похожего на инопланетянина — его поразительные биология и экстремальное долголетие привлекли внимание ученых, пишет IFLScience.

Растение было названо в честь австрийского ботаника Фридриха Вельвича в 1859 году, а верхние оценки максимального возраста растения достигают невероятных 3000 лет, что весьма невероятно для растения, которое считают "самым уродливым растением в мире".

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По словам ученых из Университета Индианы в Блумингтоне, эти растения, по сути, являются единственным живым родом в семействе Вельвичевые, а потому некоторые считают их "живыми ископаемыми". Ученые использовали метод радиоуглеродного анализа и обнаружили растения возрастом около 500-600 лет, однако их предполагаемая продолжительность жизни составляет от 400 до 1500 лет, а самые экстремальные оценки указывают на то, что растения могут жить почти до 3000 лет.

Еще в 2021 году ученые изучили генетический механизм, лежащий в основе чрезвычайно долговечности растения. Ученые обнаружили, что Welwitschia претерпела событие дупликации 86 миллионов лет назад, что обеспечило дополнительный генетический материал, который помог ей адаптироваться к условиям пустыни.

Результаты указывают на то, что вечные листья растения на самом деле являются результатом генов KNOX1, ARP3 и ARP4, поддерживающих ее базальную меристему в течение неограниченного времени роста, а также у нее есть несколько копий генов, которые защищают от жары и засухи.

Любопытно, что вельвичия растет в экстремально сухой среде — для выживания растению пришлось развить так называемый метаболизм толстянковой кислоты (CAM). CAM — это путь фиксации углерода, который развился у нескольких растений, живущих в засушливых условиях, и это полезная адаптация, позволяющая растению переключаться с фотосинтеза днем, на газообмен ночью.

Листья вельвичии сначала выглядят вполне нормально, а потом просто продолжают расти Фото: Shutterstock

Изначально, ученые не были убеждены, является ли вельвичия растением CAM, однако два десятка исследований подтвердили, что растение действительно использует CAM. Крохотное количество воды, получаемое растением, обычно просачивается в виде тумана и именно в этот момент невероятно длинные листья вельвичии оказались полезными. Они действуют как ловушка для влаги, но если есть сомнения, у вельвичии также есть длинные стержневые корни, которые ищут воду под землей.

Любопытно, что ранее листья этого растения попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые долгоживущие листья среди всех растений, средняя площадь которых составила 1 квадратный метр. Они никогда не сбрасывают листья, но продолжают расти, поскольку кончики изнашиваются жизнью в пустыне. Известно, что вельвичия может достигать невероятных размеров — самые древние особи достигают более 10 метров в окружности.

Исследователи также отмечают, что огромные размеры вельвичии имеют свои преимущества, в том числе: является ловушкой для мусора; используется животными и птицами в качестве убежища; более крупные животные могут питаться листьями растения.

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