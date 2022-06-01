Ученые нашли самое большое растение в мире: его длина 180 км

Исследователи выяснили, что самое большое растение занимает площадь в 200 квадратных километров.

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Австралийские ученые обнаружили огромную поляну из морской травы у берегов Австралии. Она занимает площадь в 200 квадратных километров. Но вся эта "морская лужайка" выросла из одного ростка, который клонировал сам себя и распространился на такую территорию, сообщает New Atlas.

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Ученые из Университета штата Западная Австралия и Университета Флиндерс изучали генетическое разнообразие морской травы в заливе Шарк, который находится северо-западной части штата Западная Австралия. Ученые отобрали образцы и изучили 18 тысяч генетических маркеров для того, чтобы создать генетический профиль местных растений.

"Мы были просто поражены результатами исследования. Оказалось, что генетический профиль здесь всего один. Только одно растение разрослось в длину на более, чем 180 километров и это делает его самым большим растением на Земле. Весь этот морской луг из морской травы, который занимает площадь в 200 квадратных километров в заливе Шарк, вероятно, разросся из одного ростка, который создал колонию", — говорит Джейн Эджлоу из Университета Флиндерс.

[ + – ] Только одно растение разрослось в длину на более, чем 180 километров и это делает его самым большим растением на Земле. Весь этот морской луг из морской травы, который занимает площадь в 200 квадратных километров в заливе Шарк, вероятно, разросся из одного ростка, который создал колонию Фото: New Atlas

Даже с точки зрения площади эти морские травы в заливе Шарк могут претендовать на рекорд. Предыдущим рекордсменом по размеру занимаемой площади можно считать колонию тополя осинообразного под названием Пандо. Как уже писал Фокус, этот живой организм находится в штате Юта, США и также состоит из идентичных растений, связанных общей корневой системой. Но площадь Пандо всего 0,43 квадратных километра. Это значит, что обнаруженная колония морских трав почти в 500 раз больше. Но, по словам ученых, Пандо все-таки больше с точки зрения количества биомассы.

[ + – ] Предыдущим рекордсменом по размеру занимаемой площади можно считать колонию тополя осинообразного под названием Пандо Фото: wikipedia

Но есть и другой повод назвать поляну из морской травы в заливе Шарк рекордсменом. Австралийские ученые выяснили, что этим растениям не меньше 4,5 тысяч лет. Также ученые узнали, каким образом эта морская трава справляется с изменениями окружающей среды, несмотря на отсутствие генетического разнообразия. Оказывается, это полиплоидное растение, то есть оно имеет два полных генома родительских растений, а не по половине каждого из них.

"Такие полиплоидные растения чаще всего растут в местах с экстремальными условиями окружающей среды. Они часто бесплодны, но продолжают расти, если их не трогать, и это гигантское растение сделало именно это. Такие растения могут выдерживать сильные перепады температур и уровня солености воды, а также очень мощный солнечный свет", — говорит Элизабет Синклер из Университета штата Западная Австралия.

В планах ученых дальнейшее изучение этого морского растения, чтобы узнать больше о том, какие еще тайны оно в себе таит.

Напоминаем, что Фокус уже писал о том, насколько большими могут быть растения и животные на Земле.