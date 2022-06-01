Вчені знайшли найбільшу рослину у світі: її довжина 180 км

Дослідники з'ясували, що найбільша рослина займає площу 200 квадратних кілометрів.

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Австралійські вчені виявили величезну галявину з морської трави біля берегів Австралії. Вона займає площу 200 квадратних кілометрів. Але весь цей "морський лужок" виріс з одного паростка, який клонувався і поширився на таку територію, повідомляє New Atlas.

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Вчені з Університету штату Західна Австралія та Університету Фліндерс вивчали генетичну різноманітність морської трави в затоці Шарк, що знаходиться на північно-західній частині штату Західна Австралія. Вчені відібрали зразки та вивчили 18 тисяч генетичних маркерів для того, щоб створити генетичний профіль місцевих рослин.

"Ми були просто вражені результатами дослідження. Виявилося, що генетичний профіль тут всього один. Тільки одна рослина розрослася в довжину на понад 180 кілометрів і це робить її найбільшою рослиною на Землі. Весь цей морський луг з морської трави, який займає площу у 200 квадратних кілометрів у затоці Шарк, ймовірно, розрісся з одного паростка, який створив колонію", — говорить Джейн Еджлоу з Університету Фліндерс.

[ + – ] Тільки одна рослина розрослася в довжину на понад 180 кілометрів і це робить її найбільшою рослиною на Землі. Весь цей морський луг з морської трави, який займає площу 200 квадратних кілометрів у затоці Шарк, ймовірно, розрісся з одного паростка, який створив колонію Фото: New Atlas

Навіть із погляду площі ці морські трави в затоці Шарк можуть претендувати на рекорд. Попереднім рекордсменом за розміром займаної площі можна вважати колонію тополі осикоподібної під назвою Пандо. Як вже писав Фокус, цей живий організм знаходиться в штаті Юта, США і також складається з ідентичних рослин, пов'язаних загальною кореневою системою. Але площа Пандо всього 0,43 квадратних кілометри. Це означає, що виявлена колонія морських трав майже в 500 разів більша. Але, за словами вчених, Пандо таки більша з точки зору кількості біомаси.

[ + – ] Попереднім рекордсменом за розміром займаної площі можна вважати колонію тополі осиноподібної під назвою Пандо Фото: wikipedia

Але є й інша причина назвати галявину з морської трави в затоці Шарк рекордсменом. Австралійські вчені з'ясували, що цим рослинам не менш як 4,5 тисячі років. Також вчені дізналися, як ця морська трава справляється зі змінами довкілля, попри відсутність генетичної різноманітності. Виявляється, це поліплоїдна рослина, тобто вона має два повні геному батьківських рослин, а не по половині кожного з них.

"Такі поліплоїдні рослини найчастіше ростуть у місцях з екстремальними умовами навколишнього середовища. Вони часто безплідні, але продовжують рости, якщо їх не чіпати, і ця гігантська рослина зробила саме це. Такі рослини можуть витримувати сильні перепади температур і рівня солоності води, а також дуже потужне сонячне світло", — говорить Елізабет Сінклер з Університету штату Західна Австралія.

У планах вчених подальше вивчення цієї морської рослини, щоб дізнатися більше про те, які ще таємниці вона у собі таїть.

Нагадуємо, що Фокус вже писав про те, наскільки великими можуть бути рослини та тварини на Землі.