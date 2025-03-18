Найпотворніша рослина у світі: живе до 3000 років і за все життя випускає лише два листки (фото)

Дослідники розповіли про інопланетну рослину з найбільш довго живучішим листям у світі — може жити тисячі років.

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У гіпераридній пустелі, що з'єднує Анголу і Намібію, живе рослина, відома мовою африкаанс як tweeblaarkannidood, що означає "два листки, які не можуть померти". Дослідники зазначають, що це слушна назва для рослини Welwitschia mirabilis, схожої на інопланетянина, — її дивовижні біологія та екстремальне довголіття привернули увагу вчених, пише IFLScience.

Рослина була названа на честь австрійського ботаніка Фрідріха Вельвіча 1859 року, а верхні оцінки максимального віку рослини досягають неймовірних 3000 років, що вельми неймовірно для рослини, яку вважають "найпотворнішою рослиною у світі".

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За словами вчених з Університету Індіани в Блумінгтоні, ці рослини, по суті, є єдиним живим родом у роді Вельвічієві, а тому дехто вважає їх "живими копалинами". Вчені використовували метод радіовуглецевого аналізу і виявили рослини віком близько 500-600 років, проте їхня ймовірна тривалість життя становить від 400 до 1500 років, а найекстремальніші оцінки вказують на те, що рослини можуть жити майже до 3000 років.

Ще у 2021 році вчені вивчили генетичний механізм, що лежить в основі надзвичайно довговічності рослини. Вчені виявили, що Welwitschia зазнала події дуплікації 86 мільйонів років тому, що забезпечило додатковий генетичний матеріал, який допоміг їй адаптуватися до умов пустелі.

Результати вказують на те, що вічне листя рослини насправді є результатом генів KNOX1, ARP3 й ARP4, що підтримують її базальну меристему протягом необмеженого часу зростання, а також вона має кілька копій генів, які захищають від спеки та посухи.

Цікаво, що вельвічія росте в екстремально сухому середовищі — для виживання рослині довелося розвинути так званий метаболізм товстянкової кислоти (CAM). CAM — це шлях фіксації вуглецю, який розвинувся у кількох рослин, що живуть у посушливих умовах, і це корисна адаптація, яка дає змогу рослині перемикатися з фотосинтезу вдень на газообмін уночі.

Листя вельвічії спочатку виглядає цілком нормально, а потім просто продовжує рости Фото: Shutterstock

Спочатку вчені не були переконані, чи є вельвічія рослиною CAM, проте два десятки досліджень підтвердили, що рослина дійсно використовує CAM. Крихітна кількість води, яку отримує рослина, зазвичай просочується у вигляді туману і саме в цей момент неймовірно довге листя вельвічії виявилося корисним. Вони діють як пастка для вологи, але якщо є сумніви, у вельвічії також є довге стрижневе коріння, яке шукає воду під землею.

Цікаво, що раніше листя цієї рослини потрапило в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш довго живучіше листя серед усіх рослин, середня площа якого становила 1 квадратний метр. Вони ніколи не скидають листя, але продовжують рости, оскільки кінчики зношуються життям у пустелі. Відомо, що вельвічія може досягати неймовірних розмірів — найстаріші особини сягають понад 10 метрів в окружності.

Дослідники також зазначають, що величезні розміри вельвічії мають свої переваги, зокрема: є пасткою для сміття; використовується тваринами та птахами як притулок; більші тварини можуть харчуватися листям рослини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найстаріший чагарник в історії Землі.