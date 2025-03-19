С разницей в 33 года: первый ледник, "погибший" от изменения климата, запечатлели из космоса (фото)

Спутниковые снимки, сделанные с разницей в более чем три десятилетия, показывают исчезновение исландского ледника.

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Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой, в результате чего мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи. Более того, ученые фиксируют резкое сокращением морского льда, исчезновение ледяных шапок планеты и глобальное повышение уровня мирового океана, пишет Live Science.

Исландский ледник Окйекюдль стал первым ледником в мире, причиной смерти которого официально назвали изменение климата, вызванное деятельностью человека. Окйекюдль был куполообразным ледником, расположенным вокруг вершинного кратера на Аук — щитовом вулкане высотой 1200 метров, расположенном в 71 километре к северо-западу от Рейкьявика.

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В 1901 году Окйекюдль покрывал площадь около 39 квадратных километров, но в 1986 году, когда был сделан первый спутниковый снимок, его площадь составила лишь 2,6 квадратных километра. К моменту получения второго спутникового снимка в 2019 году лед покрывал менее 1 квадратного километра. В 2014 году ледник, увы, был объявлен мертвым, когда исландские гляциологи обнаружили, что лед стал настолько тонким, что больше не мог тянуться вниз по горе под действием силы тяжести. Простыми словами, лед перестал двигаться впервые за десятки тысяч лет.

Спутниковые фотографии 1986 и 2019 годов показывают, как ледник почти полностью исчез с вершины исландского вулкана. Фото 1986 года Фото: NASA/Landsat 8

В результате ученые признали гибель ледника и продемонстрировали ее двумя спутниковыми снимками, сделанными с разницей в 33 года. Гибель ледника была продемонстрирована и исследована в короткометражном фильме 2018 года под названием "Не в порядке", который был снят исследователями из Университета Райса в Техасе.

В августе 2019 года около сотни человек, в том числе исследователи и политики, посетили похороны ледника Окйекюдль. Во время церемонии возле вершины была установлена памятная доска с надписью "Письмо в будущее". На табличке также значится, что ледник, по сути, стал первым в истории исландским ледником, погибшим в результате потепления Земли, вызванного деятельностью человека.

Спутниковые фотографии 1986 и 2019 годов показывают, как ледник почти полностью исчез с вершины исландского вулкана. Фото 2019 года Фото: NASA/Landsat 8

На доске также указана концентрация углекислого газа в атмосфере, которая в то время составляла 415 частей на миллион. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, по состоянию на март 2025 года концентрация составляет более 428 частей на миллион.

В 2023 году Исландия также создала первое в мире кладбище айсбергов: здесь были установлены надгробия, похожие на лед. В общей сложности было установлено 15 надгробий с названиями 15 крупнейших ледников в мире, перечисленных в Глобальном списке жертв ледников, все из которых либо мертвы, либо находятся под угрозой исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое глубокое ущелье, скрытое под тоннами льда.