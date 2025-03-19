З різницею в 33 роки: перший льодовик, "загиблий" від зміни клімату, сфотографували з космосу (фото)

Супутникові знімки, зроблені з різницею в понад три десятиліття, показують зникнення ісландського льодовика.

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Останні десятиліття вчені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою, внаслідок чого світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи. Ба більше, вчені фіксують різке скорочення морського льоду, зникнення крижаних шапок планети й глобальне підвищення рівня світового океану, пише Live Science.

Ісландський льодовик Окйекюдль став першим льодовиком у світі, причиною смерті якого офіційно назвали зміну клімату, спричинену діяльністю людини. Ок'єкюдль був куполоподібним льодовиком, розташованим навколо вершинного кратера на Аук — щитовому вулкані заввишки 1200 метрів, розташованому за 71 кілометр на північний захід від Рейк'явіка.

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У 1901 році Ок'єкюдль вкривав площу близько 39 квадратних кілометрів, але в 1986 році, коли було зроблено перший супутниковий знімок, його площа становила лише 2,6 квадратного кілометра. До моменту отримання другого супутникового знімка 2019 року лід покривав менше ніж 1 квадратний кілометр. У 2014 році льодовик, на жаль, був оголошений мертвим, коли ісландські гляціологи виявили, що лід став настільки тонким, що більше не міг тягнутися вниз по горі під дією сили тяжіння. Простими словами, лід перестав рухатися вперше за десятки тисяч років.

Супутникові фотографії 1986 і 2019 років показують, як льодовик майже повністю зник з вершини ісландського вулкана. Фото 1986 року Фото: NASA/Landsat 8

У результаті вчені визнали загибель льодовика і продемонстрували її двома супутниковими знімками, зробленими з різницею в 33 роки. Загибель льодовика було продемонстровано і досліджено в короткометражному фільмі 2018 року під назвою "Не в порядку", який був знятий дослідниками з Університету Райса в Техасі.

У серпні 2019 року близько сотні людей, зокрема дослідники та політики, відвідали похорон льодовика Ок'єкюдль. Під час церемонії біля вершини було встановлено пам'ятну дошку з написом "Лист у майбутнє". На табличці також зазначено, що льодовик, по суті, став першим в історії ісландським льодовиком, який загинув унаслідок потепління Землі, спричиненого діяльністю людини.

Супутникові фотографії 1986 і 2019 років показують, як льодовик майже повністю зник з вершини ісландського вулкана. Фото 2019 року Фото: NASA/Landsat 8

На дошці також вказано концентрацію вуглекислого газу в атмосфері, яка на той час становила 415 частин на мільйон. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, станом на березень 2025 року концентрація становить понад 428 частин на мільйон.

У 2023 році Ісландія також створила перше у світі кладовище айсбергів: тут було встановлено надгробки, схожі на лід. Загалом було встановлено 15 надгробків із назвами 15 найбільших льодовиків у світі, перерахованих у Глобальному списку жертв льодовиків, усі з яких або мертві, або перебувають під загрозою зникнення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найглибшу ущелину, приховану під тоннами льоду.