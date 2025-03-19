Амбициозный проект Китая: в глубоком синем море построят "секретную" лабораторию

Предполагается, что новая глубоководная лаборатория будет расположена на глубине около 2 000 метров и станет домом для команды местных ученых.

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Китай, вероятно, не знает сюжет фильма "Глубокое синее море", а потому собирается построить новую глубоководную лабораторию, в которой будет работать команда местных ученых. В недавнем заявлении Институт океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук заявил, что строительство "Исследовательского центра экосистемы холодного просачивания" будет закончено всего за 5 лет, пишет IFLScience.

Предполагается, что проект будет реализован к северо-западу от Гонконга на Жемчужной реке, которая впадает в Южно-Китайском море. Проект предполагает строительство нескольких компонентов, однако жемчужиной станет "глубоководная обитаемая подводная лаборатория".

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Предполагается, что новая лаборатория будет иметь максимальную рабочую глубину 2000 метров и рассчитана на размещение до шести человек — это позволит им жить под водой в течение нескольких недель. Проект предполагает, что лаборатория будет включать:

кабину для научных экспериментов;

кабину для навигации и управления операциями;

многофункциональную кабину обнаружения;

кабину для жилых помещений;

кабину вспомогательного питания.

По словам руководителя проекта, директора Института океанологии Южно-Китайского моря Ли Чаолуна, установка также включает в себя технологии из пилотируемых космических миссий и глубоководных подводных аппаратов, а также системы жизнеобеспечения из горнодобывающих работ. Это гарантирует, что ученые, размещенные под водой, смогут работать в относительно комфортных условиях до 30 дней.

Основная цель амбициозной программы — изучение холодных просачиваний, представляющих собой места, где богатые углеводородами жидкости, например, метан и сероводород, просачиваются из трещин на морском дне из-за геологической активности или изменений давления.

Исследователи отмечают, что эти места просачивания содержат уникальные экосистемы, процветающие за счет хемосинтеза — процесса, в котором организмы используют химическую энергию из просачивающихся жидкостей, просачивающихся из морского дна, вместо того, чтобы полагаться на солнечный свет.

Однако это еще не все. Холодные просачивания также играют ключевую роль в глубоком углеродном цикле и могут содержать неиспользованные биологические ресурсы. Ученые считают, что эти ресурсы могут предоставить науке критически важную информацию о климате Земли.

По словам Ли, проект научный, однако речь также идет о переводе открытий в промышленные прорывы. Холодные просачивания содержат ключи к пониманию углеродного цикла Земли, жизни в экстремальных условиях и безопасной добычи ресурсов, таких как гидраты метана.

Предполагается, что новый проект также выведет Китай на передовые позиции в области глубоководной науки и инноваций в области зеленой экономики.

Ранее Фокус писал о том, что Китай готов раскрыть секреты недр Земли: новый корабль может пробурить самую глубокую дыру в океане.