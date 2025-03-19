Амбітний проєкт Китаю: у глибокому синьому морі побудують "секретну" лабораторію

Передбачається, що нова глибоководна лабораторія буде розташована на глибині близько 2 000 метрів і стане домівкою для команди місцевих учених.

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Китай, ймовірно, не знає сюжет фільму "Глибоке синє море", а тому має намір побудувати нову глибоководну лабораторію, в якій працюватиме команда місцевих учених. У нещодавній заяві Інститут океанології Південнокитайського моря Китайської академії наук заявив, що будівництво "Дослідницького центру екосистеми холодного просочування" буде закінчено всього за 5 років, пише IFLScience.

Передбачається, що проєкт буде реалізовано на північний захід від Гонконгу на Перлинній річці, яка впадає в Південнокитайське море. Проєкт передбачає будівництво кількох компонентів, проте перлиною стане "глибоководна населена підводна лабораторія, що розташована глибоко під водою".

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Передбачається, що нова лабораторія матиме максимальну робочу глибину 2000 метрів і розрахована на розміщення до шести осіб — це дасть їм змогу жити під водою протягом кількох тижнів. Проєкт передбачає, що лабораторія включатиме:

кабіну для наукових експериментів;

кабіну для навігації та управління операціями;

багатофункціональну кабіну виявлення;

кабіну для житлових приміщень;

кабіну допоміжного живлення.

За словами керівника проєкту, директора Інституту океанології Південнокитайського моря Лі Чаолуна, установка також містить технології з пілотованих космічних місій і глибоководних підводних апаратів, а також системи життєзабезпечення з гірничодобувних робіт. Це гарантує, що вчені, розміщені під водою, зможуть працювати у відносно комфортних умовах до 30 днів.

Основна мета амбітної програми — вивчення холодних просочувань, що являють собою місця, де багаті вуглеводнями рідини, наприклад, метан і сірководень, просочуються з тріщин на морському дні через геологічну активність або зміни тиску.

Дослідники зазначають, що ці місця просочування містять унікальні екосистеми, які процвітають завдяки хемосинтезу — процесу, в якому організми використовують хімічну енергію з рідин, що просочуються з морського дна, замість того, щоб покладатися на сонячне світло.

Однак це ще не все. Холодні просочування також відіграють ключову роль у глибокому вуглецевому циклі та можуть містити невикористані біологічні ресурси. Вчені вважають, що ці ресурси можуть надати науці критично важливу інформацію про клімат Землі.

За словами Лі, проєкт науковий, проте йдеться також про переведення відкриттів у промислові прориви. Холодні просочування містять ключі до розуміння вуглецевого циклу Землі, життя в екстремальних умовах і безпечного видобутку ресурсів, таких як гідрати метану.

Передбачається, що новий проєкт також виведе Китай на передові позиції в галузі глибоководної науки та інновацій у сфері зеленої економіки.

Раніше Фокус писав про те, що Китай готовий розкрити секрети надр Землі: новий корабель може пробурити найглибшу дірку в океані.