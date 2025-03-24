После 100 лет скитаний знаменитые стада бизонов Йеллоустоуна объединились воедино (фото)

Потребовалось столетие, чтобы завезенные в парк бизоны и местное вымирающее стадо наконец-то генетически объединились.

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Стада диких бизонов (Bison bison) бродили по яркому ландшафту Йеллоустоуна с доисторических времен. Сегодня они являются последним свободно пасущимся бизоном в Соединенных Штатах Америки, а популяция достаточно обширна, чтобы ученые не переживали за вымирание вида, однако так было не всегда, пишет Live Science.

Браконьерство привело к тому, что к началу 20 века местная популяция оказалась на грани вымирания. К счастью, менеджеры парка не остались в стороне и использовали несколько методов, чтобы помочь сохранить бизонов Йеллоустоуна — браконьерство было остановлено, а ученые завезли на территорию новое стадо.

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Потребовалось столетие, однако теперь ученые обнаружили, что два генетически различных стада, местное и завезенное, наконец-то бродят как одно и скрещиваются. Теперь ученые обнаружили, что за последние два десятилетия две субпопуляции бизонов Йеллоустоуна наконец-то стали одним большим стадом.

По словам старшего автора исследования, профессора Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M Джимма Дерра, чтобы выявить динамику они с коллегами проанализировали образцы тканей, взятые у 282 особей. Тщательный анализ генетических маркеров бизонов дал исследователям подсказки об их происхождении и о том, как популяция менялась с течением времени.

Генетические тесты показали, что два племенных стада Йеллоустоуна за последние два десятилетия стали одним целым Фото: National Park Service

Команда сравнила генетические маркеры, обнаруженные в современной популяции бизонов с маркерами образцов, взятых два десятилетия назад. Результаты указывают на то, что обе группы животных скрестились достаточно, чтобы больше не быть генетически различными.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Техасского университета A&M Сэма Строупа, точные причины этих изменений все еще не ясны, однако они с коллегами полагают, что изменения были вызваны постепенным сдвигом.

Исследователи надеются, что этот новый анализ поможет в продолжающихся усилиях по сохранению и управлению стадом в Йеллоустоуне.

Ранее Фокус писал о том, что возвращение всего одного вида в Йеллоустоун заставило всю систему процветать.