Після 100 років поневірянь знамениті стада бізонів Єлловстоуна об'єдналися воєдино (фото)

Знадобилося століття, щоб завезені в парк бізони й місцеве стадо, що вимирало, нарешті генетично об'єдналися.

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Стада диких бізонів (Bison bison) бродили яскравим ландшафтом Єлловстоуна з доісторичних часів. Сьогодні вони є останнім бізоном, який вільно пасеться, у Сполучених Штатах Америки, а популяція досить велика, щоб вчені не переживали за вимирання виду, проте так було не завжди, пише Live Science.

Браконьєрство призвело до того, що до початку 20 століття місцева популяція опинилася на межі вимирання. На щастя, менеджери парку не залишилися осторонь і використовували кілька методів, щоб допомогти зберегти бізонів Єлловстоуна — браконьєрство було зупинено, а вчені завезли на територію нове стадо.

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Знадобилося століття, проте тепер учені виявили, що два генетично різних стада, місцеве і завезене, нарешті бродять як одне і схрещуються. Тепер учені виявили, що за останні два десятиліття дві субпопуляції бізонів Єлловстоуна нарешті стали одним великим стадом.

За словами старшого автора дослідження, професора Техаського коледжу ветеринарної медицини та біомедичних наук A&M Джима Дерра, щоб виявити динаміку вони з колегами проаналізували зразки тканин, взяті у 282 особин. Ретельний аналіз генетичних маркерів бізонів дав дослідникам підказки про їхнє походження і про те, як популяція змінювалася з плином часу.

Генетичні тести показали, що два племінні стада Єлловстоуна за останні два десятиліття стали одним цілим Фото: тарантул

Команда порівняла генетичні маркери, виявлені в сучасній популяції бізонів, з маркерами зразків, узятих два десятиліття тому. Результати вказують на те, що обидві групи тварин схрестилися достатньо, щоб більше не бути генетично різними.

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Техаського університету A&M Сема Строупа, точні причини цих змін усе ще незрозумілі, проте вони з колегами вважають, що зміни були викликані поступовим зрушенням.

Дослідники сподіваються, що цей новий аналіз допоможе в зусиллях зі збереження та управління стадом у Єлловстоуні, що тривають.

Раніше Фокус писав про те, що повернення всього одного виду в Єллоустоун змусило всю систему процвітати.