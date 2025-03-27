Потомок "спасенного Вилли". В океане появился правнук кита, едва не попавшего в "рабство" к людям

20 марта ученые заметили новорожденного детеныша косатки, являющийся прямым потомком кита, которого чуть не продали SeaWorld в 1976 году.

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В 1970-х годах в Тихом океане произошла серия жестоких отловов косаток — в общей сложности было выловлено около сотни особей. В 1976 году произошел последний случай отлова косаток: шесть китов загнали и удерживали в заливе Бадд недалеко от Олимпии, штат Вашингтон США. К счастью, свидетелем жестокого обращения с китами стал бывший государственный секретарь Вашингтона и помощник тогдашнего губернатора Дэна Эванса, покойный Ральф Монро. Именно он помог подать иск против SeaWorld, что в конечном итоге привело к освобождению китов из залива Бадд несколько недель спустя, пишет Popular Science.

События, произошедшие в 1976 году, могли оборвать сразу несколько веток родословной китов, но, к счастью, этого не произошло. 20 марта ученые обнаружили тому подтверждение: в заливе Пьюджент-Саунд в штате Вашингтон был обнаружен новый детеныш косатки, получивший обозначение T046B3A.

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Детеныш был замечен плавающим рядом со своей 14-летней матерью, T046B3 "Седной", которую назвали в честь богини и Матери моря в культуре инуитов. T046B3A также является первым известным детенышем Седны. В то же время Седна является одной из внучатых детенышей косатки Уэйк, которая в 1976 году была "заперта" людьми в заливе Бадд.

T046B3 "Седна" с новым теленком, T46B3A Фото: Tom Filipovic, Eagle Wing Tours (PWWA)

Ассоциация наблюдения за китами Тихого океана (PWWA) впервые увидела новорожденного детеныша с группой косаток 20 марта в восточной части пролива Хуан-де-Фука. По словам исполнительного директора PWWA Эрин Глесс, были видны эмбриональные складки детеныша и характерная оранжевая окраска. Эти складки являются характерными для плода и образуются в результате того, что детеныш проводит в матке матери около 18 месяцев. По словам Глесс, все, обнаруженные ими факторы вполне нормальны и указывают на то, что детеныш довольно молод — ученые считают, ему, вероятно неделя или две максимум.

Исследователи считают, что Уэйк за свою жизнь родила 8 собственных детенышей, у нее также было 16 внуков и 6 правнуков. Среди которых и T046B3A. Семья является частью группы косаток, называемых косатками Биггса или транзитными косатками. В отличие от близлежащих южных резидентных косаток, которые в основном питаются лососем, косатки Биггса питаются морскими млекопитающими, включая морских свиней, морских львов и тюленей

Видимые плодные складки указывают на то, что теленок родился совсем недавно Фото: Tom Filipovic, Eagle Wing Tours (PWWA)

Статистика показывает, что популяция этих косаток неуклонно растет: за последние 10 лет родилось более 140 детенышей. Согласно данным исследовательской организации Bay Cetology, в прибрежной популяции косаток Бигга сегодня насчитывается около 400 особей. В то же время фиксируется сокращение южной резидентной популяции косаток — сегодня их насчитывается всего 73, что меньше, чем 97 китов в 1996 году.

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