Нащадок "врятованого Віллі". В океані з'явився правнук кита, який ледь не потрапив у "рабство" до людей

20 березня вчені помітили новонароджене дитинча косатки, яке є прямим нащадком кита, якого ледь не продали SeaWorld 1976 року.

Related video

У 1970-х роках у Тихому океані сталася серія жорстоких виловів косаток — загалом було виловлено близько сотні особин. У 1976 році стався останній випадок вилову косаток: шістьох китів загнали й утримували в затоці Бадд недалеко від Олімпії, штат Вашингтон США. На щастя, свідком жорстокого поводження з китами став колишній державний секретар Вашингтона і помічник тодішнього губернатора Дена Еванса, покійний Ральф Монро. Саме він допоміг подати позов проти SeaWorld, що в кінцевому підсумку призвело до звільнення китів із затоки Бадд кілька тижнів потому, пише Popular Science.

Події, що відбулися 1976 року, могли обірвати відразу кілька гілок родоводу китів, але, на щастя, цього не сталося. 20 березня вчені виявили тому підтвердження: у затоці П'юджент-Саунд у штаті Вашингтон було виявлено нове дитинча косатки, яке отримало позначення T046B3A.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дитинча помітили поруч зі своєю 14-річною матір'ю, T046B3 "Сивою", яку назвали на честь богині і Матері моря в культурі інуїтів. T046B3A також є першим відомим дитинчам Седни. Водночас Седна є однією з онучатих дитинчат косатки Вейк, яка 1976 року була "замкнена" людьми в затоці Бадд.

T046B3 "Седна" з новим телям, T46B3A Фото: Tom Filipovic, Eagle Wing Tours (PWWA)

Асоціація спостереження за китами Тихого океану (PWWA) вперше побачила новонароджене дитинча з групою косаток 20 березня в східній частині протоки Хуан-де-Фука. За словами виконавчої директорки PWWA Ерін Глесс, було видно ембріональні складки дитинчати й характерне помаранчеве забарвлення. Ці складки є характерними для плода та утворюються внаслідок того, що дитинча проводить у матці матері близько 18 місяців. За словами Глесс, всі виявлені ними фактори цілком нормальні та вказують на те, що дитинча досить молоде — вчені вважають, йому, ймовірно, тиждень або два максимум.

Дослідники вважають, що Вейк за своє життя народила 8 власних дитинчат, у неї також було 16 онуків і 6 правнуків. Серед яких і T046B3A. Сім'я є частиною групи косаток, званих косатками Біггса або транзитними косатками. На відміну від прилеглих південних резидентних косаток, які здебільшого харчуються лососем, косатки Біггса харчуються морськими ссавцями, включно з морськими свинями, морськими левами й тюленями…

Видимі плодові складки вказують на те, що теля народилося зовсім недавно Фото: Tom Filipovic, Eagle Wing Tours (PWWA)

Статистика показує, що популяція цих косаток неухильно зростає: за останні 10 років народилося понад 140 дитинчат. Згідно з даними дослідницької організації Bay Cetology, у прибережній популяції косаток Бігга сьогодні налічується близько 400 особин. Водночас фіксується скорочення південної резидентної популяції косаток — сьогодні їх налічується всього 73, що менше, ніж 97 китів у 1996 році.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться нової жахливої поведінки: що кажуть учені.