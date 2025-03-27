Напоминает Венерину мухоловку: найден ни на что не похожий вид осы возрастом 99 млн лет (видео)

Исследователи отмечают, что уникальный образец был обнаружен в янтаре из Качина и энтомологи никогда не видели ничего подобного.

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За миллиарды лет своего существования наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно исчезли и нам известно о них лишь по скупым окаменелостям, которые ученые порой находят. Так произошло и в этот раз: в янтаре возрастом 99 миллионов лет ученые обнаружили совершенно новый, ни на что не похожий, вид ос, пишет Science Alert.

В то время как передняя часть насекомого действительно напоминает современную осу, задняя часть нового вида не похожа ни на что другое. По словам автора исследования Цюн Ву из Столичного педагогического университета в Пекине, они с коллегами ранее не встречали ничего подобного ни у одного другого насекомого.

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Исследователи обнаружили, что округлый брюшной аппарат в сочетании с щетинками по края напоминает мухоловку Венеры (Dionaea muscipula) — плотоядное растение, использующее два противоположных специализированных листа для захвата добычи.

В общей сложности ученые обнаружили 16 взрослых самок — этого достаточно, чтобы описать новый вид (и семейство), Sirenobethylus charybdis, все из которых имеют эти довольно необычные на вид брюшки. Нижняя половина этой веслообразной структуры, выстланная волосатыми щетинками, застыла в разных положениях среди многочисленных образцов, как покадровый повтор, намекая на ее хватательную, похожую на челюсть функцию.

Впрочем, ученые также не исключают, что странное брюшко может быть средством для взрослой осы поймать добычу. Исследователи также полагают, что эта структура могла использоваться для того, чтобы удерживать партнера. Команда также предполагает, что новый вид является паразитом-койнобионтом: видом, который откладывает свои яйца в тела живых хозяев для инкубации до вылупления.

Дальнейшие исследования показали, что створки сходятся вокруг яйцеклада осы — трубки, через которую впрыскиваются яйца. Команда полагает, что наиболее вероятной функцией странной анатомии является временное сдерживание хозяина во время инвазивной процедуры откладывания яиц.

A-D показывает боковые и дорсальные виды ос. E-H показывает задние части ос, включая их яйцеклады Фото: Qiong Wu

Отметим, что многие современные осы-коинобионты на самом деле нацеливаются на медленно движущихся хозяев, таких как гусеницы и личинки мух. Хватательная задняя часть этой недавно описанной осы расширила бы ее возможности в этом отношении, позволяя ей удерживать в ловушке быстрых хозяев достаточно долго, чтобы ввести в их тела яйца. Известно, что осы семейства дринид аналогичным образом сдерживают своих летучих хозяев.

Исследователи полагают, что этот новый вид осы, вероятно ждал своих жертв с открытым аппаратом и готовностью напасть, как только потенциальный хозяин активирует реакцию захвата. Впрочем, исследователи отмечают, что эту теорию чрезвычайно сложно проверить, не имея возможности сравнить образцы самок с самцами этого вида, которые попросту отсутствуют. Ученые также полагают, если ловушка помогает только в откладывании яиц, то у самцов ее может не быть. Отсутствие самцов также делает невозможным узнать, мог ли аппарат быть задействован в процессе спаривания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как "ксеноморф" вырывается из брюшка мухи.