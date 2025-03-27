Нагадує Венерину мухоловку: знайдено ні на що не схожий вид оси віком 99 млн років (відео)

Дослідники зазначають, що унікальний зразок було виявлено в бурштині з Качина й ентомологи ніколи не бачили нічого подібного.

Related video

За мільярди років свого існування наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно зникли, і нам відомо про них лише за скупими скам'янілостями, які вчені часом знаходять. Так сталося і цього разу: у бурштині віком 99 мільйонів років вчені виявили абсолютно новий, ні на що не схожий, вид ос, пише Science Alert.

У той час як передня частина комахи дійсно нагадує сучасну осу, задня частина нового виду не схожа ні на що інше. За словами автора дослідження Цюн Ву зі Столичного педагогічного університету в Пекіні, вони з колегами раніше не зустрічали нічого подібного в жодної іншої комахи.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники виявили, що округлий черевний апарат у поєднанні з щетинками на краю нагадує мухоловку Венери (Dionaea muscipula) — м'ясоїдну рослину, яка використовує два протилежні спеціалізовані листки для захоплення здобичі.

Загалом вчені виявили 16 дорослих самок — цього достатньо, щоб описати новий вид (і сімейство), Sirenobethylus charybdis, всі з яких мають ці досить незвичайні на вигляд черевця. Нижня половина цієї веслоподібної структури, вистелена волохатими щетинками, застигла в різних положеннях серед численних зразків, як покадровий повтор, натякаючи на її хапальну, схожу на щелепу функцію.

Утім, учені також не виключають, що дивне черевце може бути засобом для дорослої оси зловити здобич. Дослідники також вважають, що ця структура могла використовуватися для того, щоб утримувати партнера. Команда також припускає, що новий вид є паразитом-коінобіонтом: видом, який відкладає свої яйця в тіла живих господарів для інкубації до вилуплення.

Подальші дослідження показали, що стулки сходяться навколо яйцекладу оси — трубки, через яку впорскуються яйця. Команда вважає, що найімовірнішою функцією дивної анатомії є тимчасове стримування господаря під час інвазивної процедури відкладання яєць.

A-D показує бічні та дорсальні види ос. E-H показує задні частини ос, включно з їхніми яйцекладами Фото: Qiong Wu

Зазначимо, що багато сучасних ос-коінобіонтів насправді націлюються на господарів, які повільно рухаються, таких як гусениці та личинки мух. Хапальна задня частина цієї нещодавно описаної оси розширила б її можливості в цьому відношенні, даючи їй змогу утримувати в пастці швидких господарів досить довго, щоб ввести в їхні тіла яйця. Відомо, що оси сімейства дринід аналогічним чином стримують своїх летючих господарів.

Дослідники вважають, що цей новий вид оси, ймовірно, чекав на своїх жертв з відкритим апаратом і готовністю напасти, щойно потенційний господар активує реакцію захоплення. Утім, дослідники зазначають, що цю теорію надзвичайно складно перевірити, не маючи можливості порівняти зразки самок із самцями цього виду, які просто відсутні. Вчені також вважають, якщо пастка допомагає тільки у відкладанні яєць, то у самців її може не бути. Відсутність самців також унеможливлює дізнатися, чи міг апарат бути залучений у процесі спарювання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, як "ксеноморф" виривається з черевця мухи.