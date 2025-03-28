Самая длинная горная цепь в мире змеится вокруг Земли: большую ее часть никто не видел (видео)

Если мы хотим взглянуть на большую часть самой длинной горной цепи в мире, нам следует смотреть вниз, а не вверх.

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История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время Земля претерпела невероятное количество геологических изменений. В результате тектонического движения образовались могучие горные цепи, которые сегодня можно найти на каждом континенте, но где находится самая длинная из них? Исследователи дали ответ, пишет IFLScience.

Ученые отмечают, что самая длинная непрерывная цепь вершин на самом деле находится вовсе не на одном из семи континентов Земли. Вместо этого, по данным Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), самая обширная цепь в мире лежит на дне моря. Она известна как система срединно-океанических хребтов и состоит из непрерывной цепи подводных вулканов, простирающейся почти на 65 000 километров, огибая земной шар в форме, напоминающей швы на бейсбольном мяче. Для сравнения, самым длинным континентальным хребтом в мире являются Анды, а их протяжность составляет лишь около 7600 километров.

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Предыдущие исследования уже показали, что в среднем вершины этих различных подводных хребтов лежат на глубине около 2500 метров под толщей воды. Ученые отмечают, что срединно-океанический хребет на самом деле имеет одно веское преимущество: он состоит из нескольких отдельных систем подводных хребтов, существующих на границах различных тектонических плит. Отметим, что именно здесь плиты раздвигаются, позволяя магме подниматься и заполнять пробелы.

Результатом тектонического движения стала линия гор и долин, оставляющая шрамы на морском дне. Поскольку тектонические плиты мира соприкасаются друг с другом, хребты, которые образуются между ними, связаны. Это позволило образоваться непрерывной серии подводных хребтов, в совокупности составляющих срединно-океанический хребет.

Почти непрерывная глобальная система срединно-океанических хребтов извивается по поверхности Земли, словно швы на бейсбольном мяче Фото: NOAA

К слову, одним из наиболее известных горных хребтов в мире также является Срединно-Атлантический хребет — он проходит по центру Атлантического океана и простирается от Арктики до Антарктики. Несмотря на то, что большая часть срединно-океанического хребта скрыта под толщей воды, есть вероятность, что вы все же могли видеть его часть.

Дело в том, что Исландия расположена прямо на вершине Срединно-Атлантического хребта, где встречаются Евразийская и Североамериканская тектонические плиты, что делает ее очень вулканически и геотермально активной. Это также означает, что это одно из немногих мест, где этот срединно-океанический хребет возвышается над уровнем моря.

Ранее Фокус писал о том, что под горными хребтами скрываются огромные запасы революционного чистого топлива.