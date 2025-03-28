Найдовший гірський ланцюг у світі зміїться навколо Землі: більшу його частину ніхто не бачив (відео)

Якщо ми хочемо поглянути на більшу частину найдовшого гірського ланцюга у світі, нам слід дивитися вниз, а не вгору.

Related video

Історія нашої планети налічує мільярди років і за цей час Земля зазнала неймовірної кількості геологічних змін. Унаслідок тектонічного руху утворилися могутні гірські ланцюги, які сьогодні можна знайти на кожному континенті, але де знаходиться найдовший з них? Дослідники дали відповідь, пише IFLScience.

Учені зазначають, що найдовший безперервний ланцюг вершин насправді розташований зовсім не на одному із семи континентів Землі. Замість цього, за даними Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), найбільший ланцюг у світі лежить на дні моря. Він відомий як система серединно-океанічних хребтів і складається з безперервного ланцюга підводних вулканів, що простягається майже на 65 000 кілометрів, огинаючи земну кулю у формі, що нагадує шви на бейсбольному м'ячі. Для порівняння, найдовшим континентальним хребтом у світі є Анди, а їхня протяжність становить лише близько 7600 кілометрів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попередні дослідження вже показали, що в середньому вершини цих різних підводних хребтів лежать на глибині близько 2500 метрів під товщею води. Науковці зазначають, що серединно-океанічний хребет насправді має одну вагому перевагу: він складається з кількох окремих систем підводних хребтів, які існують на кордонах різних тектонічних плит. Зазначимо, що саме тут плити розсуваються, даючи змогу магмі підійматися і заповнювати прогалини.

Результатом тектонічного руху стала лінія гір і долин, що залишає шрами на морському дні. Оскільки тектонічні плити світу стикаються одна з одною, хребти, які утворюються між ними, пов'язані. Це дало змогу утворитися безперервній серії підводних хребтів, які в сукупності складають серединно-океанічний хребет.

Майже безперервна глобальна система серединно-океанічних хребтів звивається поверхнею Землі, немов шви на бейсбольному м'ячі Фото: NOAA

До слова, одним із найвідоміших гірських хребтів у світі також є Серединно-Атлантичний хребет — він пролягає центром Атлантичного океану і простягається від Арктики до Антарктики. Попри те, що більша частина серединно-океанічного хребта прихована під товщею води, є ймовірність, що ви все ж могли бачити його частину.

Річ у тім, що Ісландія розташована прямо на вершині Серединно-Атлантичного хребта, де зустрічаються Євразійська і Північноамериканська тектонічні плити, що робить її дуже вулканічно і геотермально активною. Це також означає, що це одне з небагатьох місць, де цей серединно-океанічний хребет височіє над рівнем моря.

Раніше Фокус писав про те, що під гірськими хребтами ховаються величезні запаси революційного чистого палива.