Не похож ни на что другое: впервые за 50 лет в пустыне США найден "шерстяной дьявол" (фото)
Неизвестное ранее растение было обнаружено волонтером в национальном парке и представляет собой небольшой пушистый цветок торчащий между камнями. Ученые полагают, он находится под угрозой исчезновения.
Об этом пишет Live Science.
Волонтер обнаружил крохотное растение, прогуливаясь по национальному парку Биг-Бенд в техасской пустыне Чиуауа — цветок оказался никогда ранее не встречавшимся видом. Исследователи назвали растение "шерстяным дьяволом" и считают, что он относится к семейству подсолнечниковых и представляют собой новый род. Увы, из-за ограниченного ареала растение, вероятно, находится под угрозой исчезновения.
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По данным Калифорнийской академии наук, это первый случай за почти полсотни лет, когда в национальном парке США был описан новый род растений. В последний раз в национальном парке Долина Смерти был обнаружен кустарник июльское золото (Dedeckera eurekensis) — это произошло в 1976 году.
По словам ботаника Калифорнийской академии наук и соавтора нового исследования Айзека Лихтера Марка, многие предполагают, что растения и животные в национальных парках США, вероятно, уже документированы, однако новое исследование указывает на то, что наука далека от документирования всего растительного разнообразия.
Исследователи отмечают, что новый вид растений в диаметре достигает лишь от 2,5 до 7,6 сантиметра и обитает среди камней. В ходе исследования команда также изучила характеристики цветка и провела генетический анализ, сравнив его ДНК с ДНК видов из гербария в Университете штата Сул Росс в Техасе и Калифорнийской академии наук. Результаты подтвердили, что растение является совершенно новым видом, а также новым родом.
Ученые выбрали для нового рода растений научное название Ovicula biradiata, что с латыни переводится как овца. Однако новый вид также был найден недалеко от части парка под названием Дьявольское логово, а потому вид назвали "мохнатым дьяволом".
Известно, что "мохнатые дьяволы" обитают лишь на небольшой территории национального парка, а потому ученые полагают, что растение может быть уязвимо перед изменением климата.
Отметим, что пустыня Чиуауа — самая большая и биологически разнообразная теплая пустыня Северной Америки. Многие виды, обнаруженные здесь, имеют ограниченное распространение, встречаются только в пределах парка или за его пределами.
Ранее Фокус писал о том, что в океане найден лишь один вид цветущих растений: к ним даже прилетают "морские пчелы".