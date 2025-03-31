Не схожий ні на що інше: уперше за 50 років у пустелі США знайдено "вовняного диявола" (фото)

Невідому раніше рослину знайшов волонтер у національному парку, і вона є невеликою пухнастою квіткою, що стирчить між камінням. Вчені вважають, вона перебуває під загрозою зникнення.

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Про це пише Live Science.

Волонтер виявив крихітну рослину, прогулюючись національним парком Біг-Бенд у техаській пустелі Чіуауа — квітка виявилася видом, який ніколи раніше не зустрічався. Дослідники назвали рослину "вовняним дияволом" і вважають, що вона належить до сімейства соняшникових і являє собою новий рід. На жаль, через обмежений ареал рослина, ймовірно, перебуває під загрозою зникнення.

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За даними Каліфорнійської академії наук, це перший випадок за майже півсотні років, коли в національному парку США було описано новий рід рослин. Востаннє в національному парку Долина Смерті було виявлено чагарник липневе золото (Dedeckera eurekensis) — це сталося 1976 року.

Дослідники стверджують, що нещодавно виявлений вид уже може опинитися під загрозою через зміну клімату Фото: Big Bend National Park

За словами ботаніка Каліфорнійської академії наук і співавтора нового дослідження Айзека Ліхтера Марка, багато хто припускає, що рослини й тварини в національних парках США, ймовірно, вже задокументовані, проте нове дослідження вказує на те, що наука далека від документування всього рослинного розмаїття.

Дослідники зазначають, що новий вид рослин у діаметрі досягає лише від 2,5 до 7,6 сантиметра і мешкає серед каменів. Під час дослідження команда також вивчила характеристики квітки та провела генетичний аналіз, порівнявши її ДНК із ДНК видів із гербарію в Університеті штату Сул Росс у Техасі та Каліфорнійській академії наук. Результати підтвердили, що рослина є абсолютно новим видом, а також новим родом.

Деревні диявольські квіти були виявлені в національному парку Біг-Бенд Фото: Big Bend National Park

Учені обрали для нового роду рослин наукову назву Ovicula biradiata, що з латині перекладається як вівця. Однак новий вид також був знайдений недалеко від частини парку під назвою Диявольське лігво, а тому вид назвали "волохатим дияволом".

Відомо, що "волохаті дияволи" мешкають лише на невеликій території національного парку, а тому вчені вважають, що рослина може бути вразливою перед зміною клімату.

Зазначимо, що пустеля Чіуауа — найбільша та біологічно найрізноманітніша тепла пустеля Північної Америки. Багато видів, виявлених тут, мають обмежене поширення, зустрічаються тільки в межах парку або за його межами.

Раніше Фокус писав про те, що в океані знайдено лише один вид квітучих рослин: до них навіть прилітають "морські бджоли".