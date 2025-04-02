40% мировой экономики будет уничтожено: ученые назвали, что нанесет сокрушительный удар

Новое исследование показывает, что изменение климата нанесет мировой экономике невероятный ущерб. Более того, ученые считают, что масштабы этого ущерба, вероятно, были недооценены — пострадает до 40% мировой экономики.

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Об этом пишет Science Alert.

На сегодня прогнозы того, как изменение климата повлияет на глобальный валовой внутренний продукт (ВВП), в целом предполагают легкий или умеренный ущерб для мировой экономики в будущем. Это отчасти стало причиной отсутствия срочности в национальных усилиях по сокращению выбросов парниковых газов.

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Впрочем, модели, используемые учеными, часто имеют один общий недостаток — предполагают, что на национальную экономику влияет лишь климат в регионе. Любые последствия погодных явлений в других местах, например, как наводнение в одной стране влияет на продовольственное снабжение другой, не включены в модели.

В новом исследовании ученые из Института климатических рисков и реагирования Университета Нового Южного Уэльса попытались исправить это. Команда включила в свои модели глобальные последствия экстремальных погодных условий, в результате чего им удалось вывести прогнозируемый ущерб для мирового ВВП — результаты оказались хуже, чем считалось ранее. По словам старшего преподавателя экономики Тимоти Нила, результаты указывают на то, что климатический кризис в действительности повлиял на жизнь людей буквально в каждой стране на Земле.

Наиболее важным является ущерб от экстремальных погодных явлений. Например, засухи приведут к массовым неурожаям, а штормы и наводнения могут вызвать широкомасштабные разрушения и нарушить поставки товаров. Недавние исследования также показали, что волны тепла, вызванные усугублением климатического кризиса, способствовали повышению цен на продукты питания.

Еще одним фактором является то, что жара снижает производительность труда. Она влияет на здоровье человека и распространение болезней, а также может вызвать массовую миграцию и конфликты. Большинство предыдущих исследований предсказывают, что даже экстремальное потепление на 4°C окажет лишь умеренное негативное воздействие на мировую экономику к концу столетия — от 7 до 23%. Такое моделирование обычно основано на последствиях погодных потрясений в прошлом.

Однако будущее изменение климата увеличит риск погодных потрясений, происходящих одновременно во всех странах и более устойчиво с течением времени. Предполагается, что это нарушит сети производства и доставки товаров, поставит под угрозу торговли и ограничит степень, в которой страны могут помогать друг другу.

Результаты нового исследования четко дают понять: теплый год на Земле приводит к снижению мирового роста. В ходе исследования ученые скорректировали три ведущие модели, чтобы учесть влияние глобальной погоды на национальные экономики, а затем усреднили их результаты. Анализ ученых был сосредоточен на мировом ВВП на душу населения. Простыми словами, ученые сосредоточились на мировом экономическом выпуске, деленном на численность населения.

Ученые обнаружили, если к концу столетия Земля потеплеет более чем на 3°C, предполагаемый ущерб для мировой экономики подскочит со среднего значения в 11% до 40%. Такой уровень ущерба может уничтожить средства к существованию в значительной части мира.

Предыдущие модели утверждали, что экономики в холодных частях мира, таких как Россия и Северная Европа, выиграют от более высоких глобальных температур. Однако ученые обнаружили, что воздействие на мировую экономику было настолько большим, что все страны пострадают сильно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что людям не удастся сдержать закипание Земли.