40% світової економіки буде знищено: вчені назвали те, що завдасть нищівного удару

Нове дослідження показує, що зміна клімату завдасть світовій економіці неймовірних збитків. Ба більше, вчені вважають, що масштаби цього збитку, ймовірно, були недооцінені — постраждає до 40% світової економіки.

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Про це пише Science Alert.

На сьогодні прогнози того, як зміна клімату вплине на глобальний валовий внутрішній продукт (ВВП), загалом припускають легкий або помірний збиток для світової економіки в майбутньому. Це частково стало причиною відсутності терміновості в національних зусиллях зі скорочення викидів парникових газів.

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Утім, моделі, які використовують науковці, часто мають один спільний недолік — припускають, що на національну економіку впливає лише клімат у регіоні. Будь-які наслідки погодних явищ в інших місцях, наприклад, як повінь в одній країні впливає на продовольче постачання в іншій, не включені в моделі.

У новому дослідженні вчені з Інституту кліматичних ризиків і реагування Університету Нового Південного Уельсу спробували виправити це. Команда включила у свої моделі глобальні наслідки екстремальних погодних умов, унаслідок чого їм вдалося вивести прогнозований збиток для світового ВВП — результати виявилися гіршими, ніж вважалося раніше. За словами старшого викладача економіки Тімоті Ніла, результати вказують на те, що кліматична криза насправді вплинула на життя людей буквально в кожній країні на Землі.

Найважливішим є збиток від екстремальних погодних явищ. Наприклад, посухи призведуть до масових неврожаїв, а шторми й повені можуть спричинити широкомасштабні руйнування і порушити постачання товарів. Нещодавні дослідження також засвідчили, що хвилі тепла, спричинені посиленням кліматичної кризи, сприяли підвищенню цін на харчі.

Ще одним чинником є те, що спека знижує продуктивність праці. Вона впливає на здоров'я людини та поширення хвороб, а також може спричинити масову міграцію і конфлікти. Більшість попередніх досліджень пророкують, що навіть екстремальне потепління на 4°C матиме лише помірний негативний вплив на світову економіку до кінця століття — від 7 до 23%. Таке моделювання зазвичай ґрунтується на наслідках погодних потрясінь у минулому.

Однак майбутня зміна клімату збільшить ризик погодних потрясінь, які відбуваються одночасно у всіх країнах і є більш стійкими з плином часу. Передбачається, що це порушить мережі виробництва і доставлення товарів, поставить під загрозу торгівлю й обмежить ступінь, в якій країни можуть допомагати одна одній.

Результати нового дослідження чітко дають зрозуміти: теплий рік на Землі призводить до зниження світового зростання. Під час дослідження вчені скоригували три провідні моделі, щоб врахувати вплив глобальної погоди на національні економіки, а потім усереднили їхні результати. Аналіз учених був зосереджений на світовому ВВП на душу населення. Простими словами, вчені зосередилися на світовому економічному випуску, поділеному на чисельність населення.

Вчені виявили, якщо до кінця століття Земля потеплішає більш ніж на 3°C, передбачуваний збиток для світової економіки підскочить із середнього значення в 11% до 40%. Такий рівень збитків може знищити засоби до існування в значній частині світу.

Попередні моделі стверджували, що економіки в холодних частинах світу, як-от Росія і Північна Європа, виграють від вищих глобальних температур. Однак вчені виявили, що вплив на світову економіку був настільки великим, що всі країни постраждають сильно.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, що людям не вдасться стримати закипання Землі.