3-летняя девочка подобрала камень, который оказался древним амулетом (фото, видео)

Находке маленькой девочки 3800 лет, она была изготовлена еще в средний бронзовый век. Теперь печать выставят на специальной экспозиции, а ребенка отметили сертификатом благодарности.

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Об этом 2 апреля рассказали в Национальном кампусе археологии Израиля.

Зив Ницан, которой было 3,5 года, в начале марта прошлого года прогуливалась с семьей по археологическому памятнику Тель-Азека в Израиле, когда заметила кое-что интересное.

"Мы шли по тропинке, а потом Зив наклонилась — и из всех камней вокруг себя она подобрала именно этот камень. Когда она потерла его и удалила из него песок, мы увидели, что в нем что-то другое. Я позвонила родителям, чтобы они пришли посмотреть на прекрасный камень, и мы поняли, что нашли археологическую находку", — вспомнила ее сестра Омер.

Зив Ницан со своей семьей Фото: Управление древностей Израиля

Окружной археолог Семен Гендлер похвалил Зив и ее семью за то, что они рассказали о ценной находке, и наградил ребенка сертификатом благодарности. Амулет выставят на специальной экспозиции к иудейскому празднику Песах вместе с другими находками времен Древнего Египта и Ханаана.

Эксперт по древним амулетам и печатям Дафна Бен-Тор определила, что Зив обнаружила ханаанского скарабея среднего бронзового возраста, ему примерно 3800 лет.

Фото обнаруженного амулета Фото: Управление древностей Израиля

"В этот период скарабеев использовали как печати и амулеты. Их находили в могилах, общественных зданиях и частных домах. Иногда они несут символы и сообщения, которые отражают религиозные убеждения или статус", — пояснила исследовательница.

Фото обнаруженного амулета Фото: Управление древностей Израиля

Скарабеи — это крошечные декоративные объекты, которые происходят из Древнего Египта и имеют форму жука-гнойовика. Этот жук считался египтянами священным и символизировал новую жизнь.

Министр наследия Израиля Амихай Элиягу подчеркнул, что найденная девочкой печать связывает "с великой историей древних цивилизаций, которые жили на этой земле тысячи лет назад". По его словам, скарабей также напомнил, что на израильской земле "даже дети могут быть частью открытия истории".

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