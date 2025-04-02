3-річна дівчинка підібрала камінь, який виявився стародавнім амулетом (фото, відео)

Знахідці маленької дівчинки 3800 років, вона була виготовлена ще за середньої бронзової доби. Тепер печатку виставлять на спеціальній експозиції, а дитину відзначили сертифікатом подяки.

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Про це 2 квітня розповіли у Національному кампусі археології Ізраїлю.

Зів Ніцан, якій було 3,5 року, на початку березня минулого року прогулювалась з родиною археологічною пам’яткою Тель-Азека в Ізраїлі, коли помітила дещо цікаве.

"Ми йшли стежкою, а потім Зів нахилилася — і з усіх каменів навколо себе вона підібрала саме цей камінь. Коли вона потерла його та видалила з нього пісок, ми побачили, що в ньому щось інше. Я подзвонила батькам, щоб вони прийшли подивитися на прекрасний камінь, і ми зрозуміли, що знайшли археологічну знахідку", — згадала її сестра Омер.

Зів Ніцан зі своєю родиною Фото: Управління старожитностей Ізраїлю

Окружний археолог Семен Гендлер похвалив Зів і її родину за те, що вони розповіли про цінну знахідку, і нагородив дитину сертифікатом подяки. Амулет виставлять на спеціальній експозиції до юдейського свята Песах разом з іншими знахідками часів Стародавнього Єгипту та Ханаану.

Експертка зі стародавніх амулетів і печаток Дафна Бен-Тор визначила, що Зів виявила ханаанського скарабея середнього бронзового віку, йому приблизно 3800 років.

Фото виявленого амулета Фото: Управління старожитностей Ізраїлю

"У цей період скарабеїв використовували як печатки та амулети. Їх знаходили в могилах, громадських будівлях і приватних будинках. Іноді вони несуть символи та повідомлення, які відображають релігійні переконання чи статус", — пояснила дослідниця.

Фото виявленого амулета Фото: Управління старожитностей Ізраїлю

Скарабеї — це крихітні декоративні об’єкти, які походять зі Стародавнього Єгипту й мають форму жука-гнойовика. Цей жук вважався єгиптянами священним і символізував нове життя.

Міністр спадщини Ізраїля Аміхай Еліягу підкреслив, що знайдена дівчинкою печатка пов’язує "із великою історією стародавніх цивілізацій, які жили на цій землі тисячі років тому". З його слів, скарабей також нагадав, що на ізраїльській землі "навіть діти можуть бути частиною відкриття історії".

Нагадаємо, вчені дістали фотопастку, опущену на дно озера понад 50 років. Її встановили мисливці за Лохнеським чудовиськом на глибині 180 метрів.

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