"Падающие звезды": скоро можно увидеть два самых красивых метеорных потока 2025 года

Ежегодно в апреле и в мае можно наблюдать за тем, как в ночном небе сгорают метеоры из двух, как считается, самых красивых метеорных потоков, создавая красочное световое шоу. Этот год не является исключением и вскоре можно будет получить наслаждение от наблюдения за метеорами потоками Лириды и Эта-Аквариды.

Related video

Об этом пишет ScienceAlert.

В течение года можно увидеть несколько красочных метеорных потоков, которые являются одними из самых потрясающих зрелищ в ночном небе. Они являются результатом прохождения Земли через обломки, которые оставили астероиды или кометы, которые кружат вокруг Солнца.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для наблюдения за метеорными потоками не требуется специального оборудования и их можно увидеть невооруженным глазом. Но желательно, чтобы было достаточно темное и ясное небо.

Иногда метеорные потоки называют "падающими звездами", но как известно звезды не могут упасть на Землю. На самом деле красочное зрелище, которое можно увидеть в ночном небе создается в результате того, что метеоры из метеорных потоков попадают в атмосферу Земли и сгорают при падении. При этом они оставляют после себя яркие полосы света.

В ближайшее время можно будет увидеть сразу два очень красивых метеорных потока: Лириды и Эта-Аквариды.

Земля будет проходить через метеорный поток Лириды в период с 17 по 26 апреля, но лучшее время наблюдения наступит 21 и 22 апреля, когда будет пик этого метеорного потока. Это означает, что в ночном небе будет лучше всего видны сгорающие метеоры и их будет больше всего падать на нашу планету.

Метеорный поток Лириды кажется прилетает из созвездия Лиры, а потому и получил свое название. Этот поток представляет собой обломки, которые оставила комета C/1861 G1 (Тэтчер), когда приблизилась близко к Солнцу и сбросила часть материала. Данная комета приближается к Солнцу только раз в 422 года.

В этом году пик потока Лириды приходится на убывающую Луну, которая будет примерно на 40% полной, а значит будет отражать много света, что может повлиять на видимость метеоров в ночном небе. Поэтому лучше всего наблюдать за Лиридами вечером 21 апреля. Зачастую во время пика метеорного потока Лириды в небе можно увидеть 10-15 сгорающих метеоров в час.

Наша планета будет проходить через метеорный поток Эта-Аквариды с 20 апреля по 21 мая, но пик этого потока наступит 2 и 3 мая, когда лучше всего наблюдать за этими "падающими звездами". Этот поток является обломками знаменитой кометы Галлея, которая приближается к Солнцу раз в 76 лет. Эта-Аквариды кажется прилетают из созвездия Водолея, а потому их название также связано с этим созвездием. Этот метеорный поток намного сильнее, чем Лириды, ведь во время пика можно увидеть 50-60 сгорающих метеоров в час.

Как уже писал Фокус, на Солнце произошло нечто странное. Наша звезда выбросила рекордное количество редкой версии гелия. Космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал самую высокую концентрацию редкого изотопа гелия под названием гелий-3, который был выброшен в потоках плазмы с Солнца.

Также Фокус писал о том, что самая близкая к нам галактика распадается на части. Астрономы изучили движение звезд в маленькой галактике-спутнике Млечного Пути под названием Малое Магелланово Облако. Результаты наблюдений показывают, что гравитация более крупной галактики-спутника Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако разрывает меньшую галактику на части.