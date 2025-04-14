"Падаючі зірки": скоро можна побачити два найкрасивіші метеорні потоки 2025 року

Щороку у квітні та в травні можна спостерігати за тим, як у нічному небі згорають метеори з двох, як вважається, найкрасивіших метеорних потоків, створюючи барвисте світлове шоу. Цей рік не є винятком і незабаром можна буде отримати насолоду від спостереження за метеорами потоками Ліриди та Ета-Аквариди.

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Про це пише ScienceAlert.

Протягом року можна побачити кілька барвистих метеорних потоків, які є одними з найбільш приголомшливих видовищ у нічному небі. Вони є результатом проходження Землі через уламки, які залишили астероїди або комети, що кружляють навколо Сонця.

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Для спостереження за метеорними потоками не потрібне спеціальне обладнання і їх можна побачити неозброєним оком. Але бажано, щоб було досить темне і ясне небо.

Іноді метеорні потоки називають "падаючими зірками", але, як відомо, зірки не можуть впасти на Землю. Насправді барвисте видовище, яке можна побачити в нічному небі, створюється внаслідок того, що метеори з метеорних потоків потрапляють в атмосферу Землі та згорають під час падіння. При цьому вони залишають після себе яскраві смуги світла.

Найближчим часом можна буде побачити одразу два дуже красивих метеорних потоки: Ліриди та Ета-Аквариди.

Земля буде проходити через метеорний потік Ліриди в період з 17 по 26 квітня, але найкращий час спостереження настане 21 і 22 квітня, коли буде пік цього метеорного потоку. Це означає, що в нічному небі буде найкраще видно згораючі метеори і їх буде найбільше падати на нашу планету.

Метеорний потік Ліриди здається прилітає із сузір'я Ліри, а тому й отримав свою назву. Цей потік являє собою уламки, які залишила комета C/1861 G1 (Тетчер), коли наблизилася близько до Сонця і скинула частину матеріалу. Ця комета наближається до Сонця тільки раз на 422 роки.

Цього року пік потоку Ліриди припадає на Місяць, що спадає, який буде приблизно на 40% повним, а значить буде відбивати багато світла, що може вплинути на видимість метеорів у нічному небі. Тому найкраще спостерігати за Ліридами ввечері 21 квітня. Найчастіше під час піку метеорного потоку Ліриди в небі можна побачити 10-15 згораючих метеорів на годину.

Наша планета буде проходити через метеорний потік Ета-Аквариди з 20 квітня до 21 травня, але пік цього потоку настане 2 і 3 травня, коли найкраще спостерігати за цими "падаючими зірками". Цей потік є уламками знаменитої комети Галлея, яка наближається до Сонця раз на 76 років. Ця-Аквариди здається прилітають із сузір'я Водолія, а тому їхня назва також пов'язана з цим сузір'ям. Цей метеорний потік набагато сильніший, ніж Ліриди, адже під час піку можна побачити 50-60 згораючих метеорів на годину.

Як уже писав Фокус, на Сонці сталося щось дивне. Наша зірка викинула рекордну кількість рідкісної версії гелію. Космічний апарат Solar Orbiter зафіксував найвищу концентрацію рідкісного ізотопу гелію під назвою гелій-3, який був викинутий у потоках плазми з Сонця.

Також Фокус писав про те, що найближча до нас галактика розпадається на частини. Астрономи вивчили рух зірок у маленькій галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Мала Магелланова Хмара. Результати спостережень показують, що гравітація більшої галактики-супутника Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара розриває меншу галактику на частини.