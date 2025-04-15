Под почти замерзшей водой Антарктиды найдено скопление жизни с щупальцами: их запечатлели (видео)

Завораживающие кадры глубоководной жизни были сняты во время экспедиции в период с декабря 2024 по 2025 года. Скопление жизни было обнаружено учеными на глубине более 1000 метров под почти замерзшей водой Антарктического полуострова и запечатлено на камеру.

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Об этом пишет IFLScience.

В ходе исследования ученые использовали дистанционно управляемый аппарат (ROV), который обнаружил в водах под ледяным полуостровом вид головоногих моллюсков, известный как Moratoothopsis longimana — призрачно-белый кальмар с длинными, элегантными щупальцами. Авторы исследования также отмечают, все еще слишком мало известно об этом глубоководном виде, но его название указывает на необычно длинные руки.

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Примерной на этой же глубине ученые столкнулись с Slosarczykovia circumantarctica — у этого головоногого моллюска полупрозрачная ткань, что позволяет четко видеть внутренние органы животного, включая пищеварительный тракт. Он также оснащен большими светящимися глазами, идеально подходящими для навигации в черных глубинах океана, куда никогда не проникает солнечный свет.

Наибольшим сюрпризом стало обнаружение антарктического неокавида (Alluroteuthis antarcticus), замеченного на глубине около 1500 метров. Одна поразительная ало-красная особь даже была замечена сжимающей в своих щупальцах пойманную добычу — возможно, мантию другого кальмара, возможно, даже одного из его собственного вида.

Отметим, что Антарктида является домом для целого ряда головоногих моллюсков: от крохотных 15-сантиметровых Brachioteuthis до очень большого 4-метрового колоссального кальмара. Гигантский антарктический осьминог также обитает в холодных водах, окружающих континент.

Многие из этих головоногих моллюсков выработали уникальные физиологические черты, чтобы выжить в суровых условиях Южного океана с температурой ниже нуля. Например, у гигантского антарктического осьминога специализированная голубая кровь, которая помогает снабжать ткани кислородом при температуре ниже нуля. У других морских видов кровь перекачивает белки-антифризы, помогая справляться с очень холодной водой.

Науке известны десятки различных видов кальмаров, обитающих в Южном океане, однако ученые считают, что самые необычные особи на самом деле все еще не открыты исследователями, так как избегают любого контакта с человеком. Помимо головоногих моллюсков, общее биоразнообразие Южного океана до сих пор не полностью изучено.

Ученые отмечают, что многие годы суровый климат и удаленность Южного океана долгое время препятствовали научным исследованиям. К счастью, последние достижения в области науки расширяют наши возможности и знания.

Ранее Фокус писал о том, что изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой.