Під майже замерзлою водою Антарктиди знайдено скупчення життя зі щупальцями: його зафіксували (відео)

Кадри глибоководного життя, що зачаровують, було знято під час експедиції в період із грудня 2024 до 2025 року. Скупчення життя було виявлено вченими на глибині понад 1000 метрів під майже замерзлою водою Антарктичного півострова і зафіксовано на камеру.

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Про це пише IFLScience.

Під час дослідження вчені використовували дистанційно керований апарат (ROV), який виявив у водах під крижаним півостровом вид головоногих молюсків, відомий як Moratoothopsis longimana — примарно-білий кальмар з довгими, елегантними щупальцями. Автори дослідження також зазначають, все ще занадто мало відомо про цей глибоководний вид, але його назва вказує на незвично довгі руки.

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Приблизно на цій же глибині вчені зіткнулися зі Slosarczykovia circumantarctica — цей головоногий молюск має напівпрозору тканину, що дає змогу чітко бачити внутрішні органи тварини, включно з травним трактом. Він також оснащений великими світловими очима, що ідеально підходять для навігації в чорних глибинах океану, куди ніколи не проникає сонячне світло.

Найбільшим сюрпризом стало виявлення антарктичного неокавіда (Alluroteuthis antarcticus), поміченого на глибині близько 1500 метрів. Одну дивовижну криваво-червону особину навіть помітили такою, що стискає у своїх щупальцях спійману здобич — можливо, мантію іншого кальмара, можливо, навіть одного з його власного виду.

Зазначимо, що Антарктида є домівкою для цілої низки головоногих молюсків: від крихітних 15-сантиметрових Brachioteuthis до дуже великого 4-метрового колосального кальмара. Гігантський антарктичний восьминіг також мешкає в холодних водах, що оточують континент.

Багато з цих головоногих молюсків виробили унікальні фізіологічні риси, щоб вижити в суворих умовах Південного океану з температурою нижче нуля. Наприклад, у гігантського антарктичного восьминога спеціалізована блакитна кров, яка допомагає забезпечувати тканини киснем за температури нижче нуля. В інших морських видів кров перекачує білки-антифризи, допомагаючи справлятися з дуже холодною водою.

Науці відомі десятки різних видів кальмарів, що мешкають у Південному океані, проте вчені вважають, що найнезвичайніші особини насправді все ще не відкриті дослідниками, бо уникають будь-якого контакту з людиною. Крім головоногих молюсків, загальне біорізноманіття Південного океану досі не повністю вивчено.

Вчені зазначають, що багато років суворий клімат і віддаленість Південного океану довгий час перешкоджали науковим дослідженням. На щастя, останні досягнення в галузі науки розширюють наші можливості та знання.

Раніше Фокус писав про те, що ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому.