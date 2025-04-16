Радужные монстры в океане используют солнце, чтобы ослеплять хищников: как они это делают

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни: некоторые виды хорошо известны науке, а другие не перестают удивлять ученых. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении слизней, которые используют солнце, чтобы защититься от хищников.

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Об этом пишет IFLScience.

Авторы исследования изучили брюхоногих моллюсков, также известных как голожаберники, которые привлекают внимание своим внешним видом: яркие зеленые, синие, розовые, оранжевые и даже радужные. Ученые также обнаружили, что представители этого вида используют удивительную тактику, чтобы защититься от хищников.

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Новое исследование было направлено на изучение того, как огромное разнообразие морских слизней будет выглядеть для хищника с помощью специальных камер и программного обеспечения. Результаты указывают на то, что дневной свет усиливает предупреждающие знаки морских слизней, улучшая их способность отпугивать хищников одним лишь внешним видом.

Ученые обнаружили, что дневные виды выделяются в сравнении с ночными — они имеют больше цвета, яркости и контрастных узоров. По мнению авторов исследования, это указывает на то, что это своего рода визуальная сигнализация, предназначенная для передачи сообщения. Данные подтверждают теорию о том, что хищники являются ключевым фактором для фенотипов морских слизней.

Coryphellina rubrolineata — распространенный вид эолид, известный своими стрекательными клетками, которые можно обнаружить как днем, так и ночью Фото: Cedric van den Berg

По словам руководителя исследования, доктора Седрика ван ден Берга, морские слизни используют яркие, контрастные цветовые узоры для предупреждения потенциальных хищников. Ученые обнаружили, что слизни рекламируют свои скрытые защитные механизмы, в том числе химикаты и стрекательные клетки, с помощью визуальных сигналов, таких как яркие цветные пятна, толстые полосы и улучшенные контуры тела. Эта тактика тесно связана с активностью в дневное время, когда для функционирования этих сигналов достаточно света

Marionia sp — ночной вид, который можно обнаружить перемещающимся вокруг мягких кораллов, которыми он, как считается, питается, и почти идеально их имитирующим Фото: Cedric van den Berg

Ван ден Берг утверждает, что такая тактика, вероятно, необходима для эволюции любого визуального сигнала в природе, но есть удивительно мало доказательств, подтверждающих это предположение. Новые результаты указывают на то, что внешний вид морских слизней, вероятно, отличает их от других животных, а также увеличивает шансы животных на выживание.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид с зубами-лезвиями и прозрачной кожей.