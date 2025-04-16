Райдужні монстри в океані використовують сонце, щоб засліплювати хижаків: як вони це роблять

Океан покриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя: деякі види добре відомі науці, а інші не перестають дивувати науковців. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні слимаків, які використовують сонце, щоб захиститися від хижаків.

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Про це пише IFLScience.

Автори дослідження вивчили черевоногих молюсків, також відомих як голожаберники, які привертають увагу своїм зовнішнім виглядом: яскраві зелені, сині, рожеві, помаранчеві та навіть райдужні. Вчені також виявили, що представники цього виду використовують дивовижну тактику, щоб захиститися від хижаків.

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Нове дослідження було спрямоване на вивчення того, як величезна різноманітність морських слимаків виглядатиме для хижака за допомогою спеціальних камер і програмного забезпечення. Результати вказують на те, що денне світло посилює попереджувальні знаки морських слимаків, покращуючи їхню здатність відлякувати хижаків одним лише зовнішнім виглядом.

Учені виявили, що денні види виділяються порівняно з нічними — вони мають більше кольору, яскравості та контрастних візерунків. На думку авторів дослідження, це вказує на те, що це свого роду візуальна сигналізація, призначена для передачі повідомлення. Дані підтверджують теорію про те, що хижаки є ключовим фактором для фенотипів морських слимаків.

Coryphellina rubrolineata — поширений вид еолід, відомий своїми жалкими клітинами, які можна виявити як вдень, так і вночі Фото: Cedric van den Berg

За словами керівника дослідження, доктора Седріка ван ден Берга, морські слимаки використовують яскраві, контрастні кольорові візерунки для попередження потенційних хижаків. Вчені виявили, що слимаки рекламують свої приховані захисні механізми, зокрема хімікати й жалкі клітини, за допомогою візуальних сигналів, як-от яскраві кольорові плями, товсті смуги та поліпшені контури тіла. Ця тактика тісно пов'язана з активністю в денний час, коли для функціонування цих сигналів достатньо світла

Marionia sp — нічний вид, який можна виявити таким, що переміщається навколо м'яких коралів, якими він, як вважається, харчується, і майже ідеально їх імітує Фото: Cedric van den Berg

Ван ден Берг стверджує, що така тактика, ймовірно, необхідна для еволюції будь-якого візуального сигналу в природі, але є напрочуд мало доказів, що підтверджують це припущення. Нові результати вказують на те, що зовнішній вигляд морських слимаків, ймовірно, відрізняє їх від інших тварин, а також збільшує шанси тварин на виживання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид із зубами-лезами й прозорою шкірою.