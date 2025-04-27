Замена пломбам и имплантам: новый материал помогает создать настоящие зубы в лаборатории

Ученые создали новый материал, который может позволить выращивать зубы в лаборатории, что может стать альтернативой установке пломб при лечении зубов или же их замене с помощью имплантов. Этот материал позволяет клеткам общаться друг с другом так же, как они это делают в организме, тем самым позволяя им развиваться в клетки зубов.

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Исследование опубликовано в журнале ACS Macro Letters, пишет Live Science.

У людей обычно вырастает два набора зубов в течение жизни: примерно 20 молочных зубов начинают появляться в возрасте 6 месяцев, а затем постепенно их заменяют 32 взрослых зуба, которые появляются, начиная с 6 лет.

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Некоторые животные, такие как акулы или крокодилы, могут постоянно заменять отсутствующие зубы, но люди этого сделать не могут. Это связано с тем, что такие животные никогда не теряют зубные стволовые клетки, которые позволяют им постоянно выращивать новые зубы. У людей эти клетки исчезают после появления взрослых зубов.

Когда зубы повреждены, мы обращаемся к стоматологам, которые могут вылечить зуб с помощью пломбы или же заменить полностью зуб с помощью искусственного импланта. Ученые говорят, что пломбы со временем ослабляют структуру зуба и имеют ограниченный срок службы. А имплантация зубов требует инвазивной хирургии и может привести к риску инфицирования и повреждения окружающих зубов и десен.

Ученые из Королевского колледжа Лондона долгое время работали над процессом выращивания зубов, который включает имитацию того, как зубы растут в организме. Зубы начинают расти из стволовых клеток на раннем эмбриональном развитии, при этом стволовые клетки из разных типов эмбриональной ткани "общаются" друг с другом, используя сигнальные молекулы, чтобы запустить формирование зубов.

Теперь же ученые создали новый материал, который позволил стволовым клеткам общаться так же, как они это делают в организме. Материал был изготовлен из гидрогеля, то есть гелеобразного материала, который может поглощать большое количество воды, и он имитирует среду вокруг клеток в организме, известную как матрица.

Ученые считают, что выращенные в лаборатории зубы будут долговечнее, прочнее и иметь меньшую вероятность быть отторгнутыми организмов, что иногда происходит с зубными имплантами. Авторы исследования говорят, что выращенные зубы будут естественным образом восстанавливаться и будут по сути, как настоящие зубы.

Пока еще ученые находятся на начальном этапе исследования и пока не могут сказать, когда выращенные зубы можно будет устанавливать людям. Сейчас ученые работают над тем, чтобы выяснить, каким самым лучшим образом можно будет провести имплантацию выращенных зубов людям.

Ученые рассматривают вариант помещения молодых клеток зубы на место отсутствующего зуба, чтобы они росли прямо во рту. Другой вариант предусматривает создание целого зуба в лаборатории, а уже затем его установку его в рот пациента. Но для обоих вариантов необходимо начать очень ранний процесс развития зуба в лаборатории.

Если дальнейшее исследование завершиться успехом, то это позволит создать альтернативу пломбам и имплантам.

Как уже писал Фокус, всего одна привычка может сильно ускорить старение мозга. Ученые по всему миру продолжают искать ответы на загадки работы человеческого мозга. Недавнее исследование позволило заглянуть глубже в один из малоизученных процессов — естественное уменьшение объема мозга с возрастом.

Также Фокус писал о том, что теория физиков показывает, каким образом человек может победить смерть. Эта теория вносит интересный поворот в квантовую физику, предполагая, что ваша копия может остаться в живых, несмотря ни на что.