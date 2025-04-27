Заміна пломбам та імплантам: новий матеріал допомагає створити справжні зуби в лабораторії

Вчені створили новий матеріал, який може дати змогу вирощувати зуби в лабораторії, що може стати альтернативою встановленню пломб під час лікування зубів або ж їх заміні за допомогою імплантів. Цей матеріал дає змогу клітинам спілкуватися одна з одною так само, як вони це роблять в організмі, тим самим даючи їм змогу розвиватися в клітини зубів.

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Дослідження опубліковано в журналі ACS Macro Letters, пише Live Science.

У людей зазвичай виростає два набори зубів протягом життя: приблизно 20 молочних зубів починають з'являтися у віці 6 місяців, а потім поступово їх замінюють 32 дорослі зуби, які з'являються, починаючи з 6 років.

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Деякі тварини, такі як акули або крокодили, можуть постійно замінювати відсутні зуби, але люди цього зробити не можуть. Це пов'язано з тим, що такі тварини ніколи не втрачають зубні стовбурові клітини, які дозволяють їм постійно вирощувати нові зуби. У людей ці клітини зникають після появи дорослих зубів.

Коли зуби пошкоджені, ми звертаємося до стоматологів, які можуть вилікувати зуб за допомогою пломби або ж замінити повністю зуб за допомогою штучного імпланта. Науковці кажуть, що пломби з часом послаблюють структуру зуба і мають обмежений термін служби. А імплантація зубів вимагає інвазивної хірургії і може призвести до ризику інфікування та пошкодження навколишніх зубів і ясен.

Вчені з Королівського коледжу Лондона довгий час працювали над процесом вирощування зубів, який включає імітацію того, як зуби ростуть в організмі. Зуби починають рости зі стовбурових клітин на ранньому ембріональному розвитку, при цьому стовбурові клітини з різних типів ембріональної тканини "спілкуються" одна з одною, використовуючи сигнальні молекули, щоб запустити формування зубів.

Тепер же вчені створили новий матеріал, який дозволив стовбуровим клітинам спілкуватися так само, як вони це роблять в організмі. Матеріал було виготовлено з гідрогелю, тобто гелеподібного матеріалу, який може поглинати велику кількість води, і він імітує середовище навколо клітин в організмі, відоме як матриця.

Науковці вважають, що вирощені в лабораторії зуби будуть довговічнішими, міцнішими та матимуть меншу вірогідність бути відторгнутими організмів, що інколи трапляється із зубними імплантами. Автори дослідження кажуть, що вирощені зуби будуть природним чином відновлюватися і будуть по суті, як справжні зуби.

Поки що вчені перебувають на початковому етапі дослідження і поки що не можуть сказати, коли вирощені зуби можна буде встановлювати людям. Наразі вчені працюють над тим, щоб з'ясувати, яким найкращим чином можна буде провести імплантацію вирощених зубів людям.

Науковці розглядають варіант поміщення молодих клітин зуба на місце відсутнього зуба, щоб вони зростали просто в роті. Інший варіант передбачає створення цілого зуба в лабораторії, а вже потім його встановлення в рот пацієнта. Але для обох варіантів необхідно почати дуже ранній процес розвитку зуба в лабораторії.

Якщо подальше дослідження завершиться успіхом, то це дасть змогу створити альтернативу пломбам та імплантам.

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